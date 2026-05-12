Vi khuẩn HP: Hiểm họa từ thói quen gắp thức ăn cho nhau 12/05/2026 14:39

(PLO)- Thói quen gắp thức ăn cho nhau, dùng chung bát nước chấm trong bữa cơm gia đình tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể trở thành con đường lây truyền vi khuẩn HP – tác nhân hàng đầu gây viêm loét và ung thư dạ dày.

Theo BS CKI Đinh Thị Phương Di, chuyên khoa Tiêu hóa, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, vi khuẩn HP có thể lây qua đường nước bọt, đặc biệt thông qua các thói quen ăn uống chung trong gia đình.

“Việc dùng đũa cá nhân để gắp thức ăn cho người khác hoặc chấm chung nước chấm là một trong những con đường làm tăng nguy cơ lây nhiễm HP” – BS Di cho biết.

Sau khi xâm nhập vào dạ dày, vi khuẩn HP có thể gây viêm niêm mạc, viêm loét dạ dày – tá tràng và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên sử dụng muỗng, đũa riêng trên bàn ăn, ăn chín uống sôi và chủ động tầm soát HP khi có các triệu chứng đau bụng, đầy hơi, ợ chua kéo dài.