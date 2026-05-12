Cần Thơ: Dùng máy bắn đinh tại nhà, người đàn ông bị đinh xuyên vào ổ bụng 12/05/2026 16:23

(PLO)- Trong lúc sử dụng máy bắn đinh cầm tay tại nhà, người đàn ông ở Cần Thơ bị chiếc đinh kim loại bắn xuyên vào ổ bụng, phải đi cấp cứu.

Ngày 12-5, tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân NVT (31 tuổi, TP ngụ Cần Thơ) bị đinh kim loại bắn xuyên ổ bụng.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vết thương bụng 2 mm, vùng cạnh dưới rốn bên trái không chảy máu, đau nhẹ do lúc sử dụng máy bắn đinh cầm tay, một cây đinh đã xuyên qua thanh thép và đi vào ổ bụng.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy trong mô mềm cơ thắt lưng bên trái, cạnh đốt sống L5 có dị vật. Ảnh: BVCC

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy trong mô mềm cơ thắt lưng bên trái, cạnh đốt sống L5 của bệnh nhân có dị vật kích thước khoảng 4x4x39 mm.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa gồm: Ngoại tổng hợp, chấn thương chỉnh hình, ngoại lồng ngực – mạch máu, ngoại thận – tiết niệu, ngoại thần kinh và gây mê hồi sức… Sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ê-kíp bác sĩ nhiều chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ê kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy thành công dị vật là một cây đinh kim loại dài khoảng 4 cm nằm ở cơ thắt lưng chậu trái. Sau đó, phẫu thuật thám sát ổ bụng để đánh giá các tổn thương liên quan và phát hiện một đoạn mạc treo đại tràng xuống dài khoảng 5 cm bị viêm đỏ. Các cơ quan khác như dạ dày, ruột non và đại tràng không phát hiện tổn thương.

Cây đinh kim loại dài khoảng 4 cm được lấy ra. Ảnh: BVCC

Theo đánh giá, dị vật đã đi xuyên qua mạc treo ruột non và mạc treo đại tràng trước khi dừng lại ở cơ thắt lưng chậu. Bệnh nhân được bơm rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu theo dõi.

Hiện bệnh nhân ổn định, vết mổ khô và chuẩn bị xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, máy bắn đinh cầm tay là thiết bị cơ khí có lực bắn mạnh, thường được sử dụng trong xây dựng, sửa chữa nhà cửa và chế tác nội thất; khi sử dụng cần được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cần thiết. Đặc biệt, không nên sử dụng máy bắn đinh trong không gian chật hẹp, gần vật liệu kim loại cứng vì đinh có thể bật ngược hoặc xuyên lệch hướng gây nguy hiểm.

Các bác sĩ cũng lưu ý, khi bị dị vật xuyên vào cơ thể, người dân tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại chỗ, phải nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.