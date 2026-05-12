Bé trai 4 tuổi tử vong vì viêm màng não mủ 12/05/2026 16:43

(PLO)- Một bé trai 4 tuổi ở Đắk Lắk đã tử vong sau vài ngày sốt cao do bệnh viêm màng não mủ.

Ngày 12-5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ghi nhận một trường hợp trẻ tử vong do viêm màng não mủ. Bệnh nhân tử vong là bé trai NPM (4 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột).

Giáo viên thông báo liên quan bệnh viêm não. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, ngày 5-5, bé M có biểu hiện đau đầu, sốt cao liên tục 39 độ C, nôn nói.

Ngày 6-5, người nhà đưa bé trai đến điều trị tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Buôn Ma Thuột. Hôm sau, bé trai được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị với chẩn đoán suy hô hấp, viêm não, viêm tủy, màng tủy do vi khuẩn.

Khoảng 15 giờ ngày 7-5, bé trai hôn mê sâu, môi hồng nhợt, phải bóp bóng qua nội khí quản với chẩn đoán suy hô hấp độ IV, nhiễm trùng huyết, viêm não màng não, viêm phổi nặng, hôn mê chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 8-5, gia đình xin chuyển bé trai đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Đến ngày 9-5, bác sĩ tiên lượng bệnh nặng, người nhà xin đưa bé trai về với chẩn đoán viêm màng não mủ biến chứng nội sọ, nhiễm trùng huyết. Ngày 11-5, bé trai tử vong tại nhà.

Sau khi ghi nhận trường hợp tử vong nói trên, CDC Đắk Lắk phối hợp cùng Trung tâm Y tế Buôn Ma Thuột xử lý môi trường nhà bệnh nhân, trường học và khu vực xung quanh.

Ngoài ra, lực lượng y tế cũng lấy mẫu bệnh phẩm những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân để làm xét nghiệm.