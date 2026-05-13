Cô gái nhập viện khẩn sau khi ăn cá ba sa 13/05/2026 15:25

(PLO)- Sau khi ăn cá ba sa, cô gái ở TP.HCM bị đau tăng dần, nhập viện phát hiện một mảnh xương cá cắm vào niêm mạc vùng amidan phải.

Ngày 13-5, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết mới đây bệnh viện tiếp nhận một nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đột ngột sau khi ăn cá ba sa. Người bệnh cảm thấy vướng rõ ở vùng cổ bên phải, cơn đau tăng lên khi nuốt nước bọt.

Qua thăm khám, các bác sĩ chỉ định nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng cấp cứu và phát hiện một mảnh xương cá cắm vào niêm mạc vùng amidan phải, xung quanh có tình trạng viêm sung huyết. Dị vật sau đó được gắp bỏ an toàn qua nội soi.

Mảnh xương cá cắm vào niêm mạc vùng amidan phải. Ảnh: BVCC

BS Phù Hoàng Duy cho biết cá ba sa là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình vì thịt mềm, dễ chế biến và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, loại cá này có nhiều xương dăm nhỏ, mảnh và sắc nên khó loại bỏ hoàn toàn trong quá trình sơ chế. Dù được bán tại các siêu thị lớn hay đã qua sơ chế, cá ba sa vẫn tiềm ẩn nguy cơ còn sót xương.

Theo BS Duy, nhiều người thường chủ quan khi bị mắc xương cá vì cho rằng dị vật nhỏ sẽ tự trôi xuống. Không ít trường hợp áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, nuốt rau, uống nhiều nước hoặc dùng tay móc họng... để lấy xương.

Tuy nhiên, những cách xử lý này có thể khiến xương cắm sâu hơn, làm tổn thương niêm mạc, tăng nguy cơ thủng thực quản hoặc gây áp xe, viêm trung thất - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

BS lưu ý người dân cần đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như nuốt đau, cảm giác vướng kéo dài, đau tăng dần, sốt, khó nuốt hoặc khó thở sau ăn cá.

Để phòng ngừa, BS khuyến cáo nên kiểm tra kỹ xương trong quá trình chế biến cá, ăn chậm, nhai kỹ và đặc biệt chú ý với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Việc nội soi sớm giúp phát hiện và xử lý dị vật an toàn, hạn chế biến chứng nguy hiểm.