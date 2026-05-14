TP.HCM cảnh báo bệnh sốt xuất huyết sẽ gia tăng 14/05/2026 16:39

(PLO)- Số ca tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng, đã có trường hợp tử vong. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, không chủ quan khi có triệu chứng nghi ngờ.

Chiều 14-5, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố có xu hướng gia tăng rõ rệt, đặc biệt là sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Cụ thể, tính đến hết tuần thứ 19 (ngày 10-5-2026), TP.HCM ghi nhận hơn 16.000 ca sốt xuất huyết, tăng trên 70% so với cùng kỳ năm 2025. Tương tự, bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận mức tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng lưu ý, cả hai bệnh đều đã ghi nhận trường hợp tử vong. Ngoài ra, ngành y tế còn phát hiện rải rác các ca bệnh truyền nhiễm khác như não mô cầu và một số bệnh nguy hiểm khác.

Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC). Ảnh: LÊ THOA

Theo bà Nga, từ giữa tháng 6 trở đi bệnh sốt xuất huyết sẽ gia tăng theo quy luật hằng năm. Trong khi đó, bệnh tay chân miệng hiện có xu hướng giảm nhẹ nhưng có thể tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng trở lại khi bước vào năm học mới, nhất là trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới.

Trước tình hình dịch bệnh gia tăng, bà Nga cho biết HCDC đã tham mưu Sở Y tế TP.HCM triển khai nhiều giải pháp phòng, chống.

Thành phố sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (15-6), tập trung tổng vệ sinh môi trường, rà soát và xử lý các điểm nguy cơ phát sinh lăng quăng, muỗi truyền bệnh. Các hoạt động được triển khai đến tận phường, xã, khu phố, huy động sự tham gia của cộng đồng.

Bệnh nhi nguy kịch vì sốt xuất huyết biến chứng tan huyết cấp tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM). Ảnh: BVCC

Ngành y tế đồng thời đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích người dân chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh. Khi có triệu chứng sốt không rõ nguyên nhân, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, không tự ý dùng thuốc.

Đối với tay chân miệng, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ như sốt, loét miệng, nổi ban ở tay, chân; theo dõi sát nếu điều trị tại nhà để phát hiện dấu hiệu chuyển nặng.

Ngoài ra, các bệnh có vắc xin như sởi, não mô cầu vẫn tiềm ẩn nguy cơ, do đó cần tiêm chủng đầy đủ và duy trì các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh cá nhân, rửa tay, che miệng khi ho.

Đặc biệt, với bệnh dại là bệnh có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi phát bệnh, HCDC nhấn mạnh tiêm phòng cho vật nuôi là giải pháp then chốt. Người bị chó, mèo cắn cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm phòng, không chần chừ.

Hiện ngành y tế TP.HCM đã triển khai hệ thống giám sát dịch tễ, theo dõi các trường hợp bị động vật cắn. Tuy nhiên, theo HCDC, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức người dân trong chủ động phòng bệnh và tiếp cận y tế kịp thời.