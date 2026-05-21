Bé trai 11 tuổi bị chó Becgie cắn nhập viện cấp cứu 21/05/2026 11:30

(PLO)- Đang chơi gần nhà, một bé trai 11 tuổi ở xã Dương Minh Châu, Tây Ninh bất ngờ bị chó Becgie lao vào tấn công gây thương tích nặng.

Ngày 21-5, Thông tin từ UBND xã Dương Minh Châu (Tây Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chó dữ tấn công khiến một bé trai 11 tuổi phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân là em VTP (11 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Suối Đá A). Sau vụ việc, gia đình đã lập tức đưa em xuống Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để điều trị.

Hiện sức khỏe của em đã tạm thời ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi và chăm sóc y tế.

Bé trai 11 tuổi ở Tây Ninh bị chó Becgie tấn công trọng thương. Ảnh: XDMC

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 17-5. Trong lúc đang chơi gần khu vực nhà ở, em P bất ngờ bị con chó Becgie lao tới tấn công. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến em không kịp phản ứng hay bỏ chạy.

Con chó liên tục cắn vào nhiều vị trí trên cơ thể nạn nhân, để lại các vết thương sâu và nghiêm trọng. Người dân và gia đình sau đó nhanh chóng phát hiện, đưa em đi cấp cứu khẩn cấp.

Không chỉ đối mặt với nỗi lo sức khỏe của con, gia đình em P còn rơi vào áp lực lớn về chi phí điều trị. Theo lãnh đạo địa phương, gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn, cha mẹ đều làm lao động tự do với thu nhập bấp bênh. Việc chăm sóc và điều trị cho em tại TP.HCM đang trở thành gánh nặng lớn.

Trước hoàn cảnh đó, UBND xã Dương Minh Châu cùng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Suối Đá A và các đoàn thể địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tại buổi thăm, địa phương đã hỗ trợ bước đầu gần 17 triệu đồng nhằm giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải chi phí điều trị và chăm sóc em P trong thời gian hồi phục.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý vật nuôi, đặc biệt với các giống chó lớn và hung dữ. Chủ nuôi phải tiêm phòng dại định kỳ, xích giữ và đeo rọ mõm khi đưa chó ra nơi công cộng để bảo đảm an toàn.

Chính quyền cũng nhắc nhở phụ huynh tăng cường quản lý trẻ nhỏ, tránh để trẻ tự ý tiếp xúc hoặc chơi đùa gần những vật nuôi nguy hiểm nhằm hạn chế các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.