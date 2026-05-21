Đồng Tháp: 56 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú 21/05/2026 12:20

(PLO)- Sau bữa ăn bán trú, lần lượt 56 học sinh tiểu học cùng 6 người lớn ở Đồng Tháp phải đi bệnh viện, nghi do ngộ độc thực phẩm

Ngày 21-5 UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã có thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc hàng chục học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, vào lúc 16 giờ ngày 19-5, UBND phường Sa Đéc tiếp nhận thông tin về việc học sinh và người nhà giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng nhập viện điều trị do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Đến 8 giờ ngày 21-5, có tổng cộng 62 người đang điều trị tại hai bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 49 người (44 học sinh, 5 người lớn); Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc 13 người (12 học sinh, 1 người lớn).

Các trường hợp này được ghi nhận có triệu chứng sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật và đang được các y, bác sĩ theo dõi, điều trị.

Về tình trạng sức khỏe, hiện có 60 người đã ổn định và tiếp tục được theo dõi. Tuy nhiên, 2 ca diễn biến nặng, đang điều trị

Trước tình hình trên, UBND phường Sa Đéc đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với Trường Tiểu học Kim Đồng, đồng thời yêu cầu trường ngưng tổ chức ăn bán trú cho học sinh kể từ ngày 20-5.

Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc 1 phối hợp với UBND phường tiến hành các bước điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. Các mẫu lưu thực phẩm trong các ngày 18 và 19-5 tại trường đã được lấy để kiểm nghiệm.

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cũng đã lấy bệnh phẩm của 13 người gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh để xét nghiệm theo quy định. Hai bệnh viện tiếp tục tiếp nhận, điều trị kịp thời các trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

UBND phường Sa Đéc cho biết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ thông tin kịp thời đến cơ quan báo chí khi có kết luận chính thức