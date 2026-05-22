Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà cho bệnh nhi 22/05/2026 19:35

Chiều 22-5, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, dẫn đoàn đến thăm và tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) nhân hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Tết Thiếu nhi 1-6.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã trao quà cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc ung thư và bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Mỗi em nhận 2 triệu đồng, tổng kinh phí 600 triệu đồng.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhi, đồng thời động viên đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục nỗ lực chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các em. Những chia sẻ gần gũi góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm trong công tác chăm sóc trẻ em.

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, tình hình bệnh tật hiện nay diễn biến nhanh, phức tạp, trong đó trẻ em là nhóm đối tượng cần được quan tâm đặc biệt. Đây không chỉ là đối tượng cần chăm sóc, bảo vệ mà còn là nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý, tỉ lệ sinh của Việt Nam hiện thấp hơn mức sinh thay thế, riêng TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long còn thấp hơn. Trong bối cảnh số lượng trẻ em giảm, việc chăm sóc để các em phát triển khỏe mạnh càng có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Từ đó, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh cần chú trọng chăm sóc trẻ em ngay từ sớm, không chỉ ở góc độ từng cá nhân mà còn gắn với sự phát triển lâu dài của đất nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao cả chuyên môn và y đức, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và người dân.

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước lưu ý cần tăng cường công tác dự phòng để hạn chế bệnh tật cho trẻ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, giảm đau đớn, mệt mỏi cho bệnh nhi; chú trọng chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần với tinh thần “lương y như từ mẫu”, đặc biệt với trẻ em càng cần sự quan tâm như mẹ hiền.

Cạnh đó, việc điều trị cần hướng tới hạn chế thấp nhất di chứng, giúp các em phát triển lành mạnh. Đồng thời bảo đảm chi phí hợp lý, giảm gánh nặng cho gia đình, bệnh viện và xã hội.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết hiện bệnh viện tập trung phát triển năm mũi nhọn gồm: Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Hồi sức cấp cứu nhi, Trung tâm Sơ sinh, Trung tâm Bệnh nhiệt đới - dịch bệnh và Trung tâm Ngoại khoa phẫu thuật trẻ em.

Trong đó, Trung tâm Tim mạch được TP.HCM giao nhiệm vụ phát triển chuyên sâu, đã hình thành và hoạt động hơn 20 năm. Đến nay, trung tâm có thể can thiệp hầu hết bệnh lý tim mạch phức tạp ở trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh. Riêng năm 2025, bệnh viện đã thực hiện gần 1.000 ca thông tim và khoảng 600 ca phẫu thuật tim.

Đáng chú ý, BS Minh cho hay bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tim bào thai. Kỹ thuật này giúp can thiệp sớm các dị tật tim nặng, giảm nguy cơ tử vong hoặc biến chứng sau sinh.

Với kế hoạch 5-10 năm tới, cùng sự đầu tư về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, bệnh viện đặt mục tiêu trở thành trung tâm nhi khoa chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, công tác đào tạo nhân lực được triển khai liên tục, gồm đào tạo tại chỗ, gửi cán bộ đi học trong và ngoài nước, đồng thời hợp tác quốc tế, mời chuyên gia từ Anh, Mỹ đến chuyển giao kỹ thuật.

"Phó Chủ tịch nước đến thăm bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện là niềm vui, vinh dự lớn đối với bệnh viện và các bệnh nhi. Những chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước rất sát thực tiễn, đúng định hướng ngành y tế.

Bệnh viện cam kết tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển, duy trì truyền thống hơn 70 năm, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho người bệnh, không chỉ trong khám chữa bệnh mà cả trong phục vụ" - BS Minh nhấn mạnh.