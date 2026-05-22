Tôn vinh những 'đại sứ áo trắng' lan tỏa tri thức sức khỏe vì cộng đồng 22/05/2026 13:59

(PLO)- Giải thưởng “Đại sứ truyền thông ngành Y – KMOLs” tôn vinh những y bác sĩ, tập thể bền bỉ lan tỏa tri thức y khoa chính xác, nhân văn, góp phần nâng cao nhận thức phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngày 22-5, báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ vinh danh Giải thưởng đề cử “Đại sứ truyền thông ngành Y – KMOLs”, nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật trong hoạt động truyền thông y tế.

Theo nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, đây không chỉ là một giải thưởng truyền thông đơn thuần mà là hành trình đi tìm những con người đang âm thầm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng tri thức, sự tử tế và trách nhiệm xã hội.

Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn công bố khởi động mùa 2 giải thưởng đề cử “Đại sứ truyền thông ngành Y - KMOLS”. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Chúng tôi mong muốn tôn vinh những người không chỉ chữa bệnh bằng chuyên môn, mà còn chữa lành bằng sự sẻ chia tri thức. Tri ân những người đang bền bỉ kết nối ngành y với cộng đồng bằng ngôn ngữ dễ hiểu, bằng sự chân thành và bằng trái tim của người thầy thuốc” – ông Toàn nói.

Theo ông, điều xúc động nhất trong suốt hành trình vừa qua là phía sau mỗi đề cử đều có câu chuyện rất thật: Những bác sĩ (BS) tự học quay video sau giờ trực để giải thích kiến thức sức khỏe cho người dân; có những bệnh viện âm thầm xây dựng nền tảng truyền thông cộng đồng suốt nhiều năm.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, được vinh danh Đại sứ KMOLs Cống hiến. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, chia sẻ điều bà cảm thấy tự hào nhất là suốt hành trình làm nghề được làm việc cùng những tập thể tận tâm, giàu nhiệt huyết, luôn cống hiến vì người bệnh.

"Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại Việt Nam đã có nhiều bước tiến đáng kể. Nhiều kỹ thuật tiên tiến mà thế giới áp dụng thì nay Việt Nam đã triển khai thành công.

Đó là điều khiến chúng tôi thêm động lực để tiếp tục theo đuổi sứ mệnh của mình - làm sao để phụ nữ Việt Nam bớt thiệt thòi hơn, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn” - BS Tuyết nói.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, tại lễ vinh danh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trung tâm tiêm chủng Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM được vinh danh là Đại sứ Sáng kiến truyền thông y tế. TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, chia sẻ với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM, Bệnh viện Nhân dân Gia Định luôn chú trọng song song giữa điều trị, đào tạo và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

“Sau đại dịch COVID-19, chúng tôi nhận thấy việc nâng cao nhận thức và chủ động phòng bệnh cho người dân ngày càng cấp thiết, trong đó tiêm chủng là giải pháp quan trọng cần được truyền thông mạnh mẽ, chính xác và dễ tiếp cận.

Giải thưởng hôm nay là động lực để chúng tôi tiếp tục lan tỏa thông tin y tế chính xác, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn” – BS Công bày tỏ.

ThS Đỗ Thị Nam Phương, Trưởng Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Được vinh danh là Đại sứ KMOLs Sáng tạo, ThS Đỗ Thị Nam Phương, Trưởng Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, chia sẻ: “Tôi tin rằng sáng tạo không phải là hành trình của riêng một cá nhân, mà là hành trình của những con người cùng chung sứ mệnh cống hiến và phụng sự sức khỏe cộng đồng”.