Thu hồi toàn quốc 2 lô kem chống nắng, mặt nạ vi phạm 23/05/2026 09:24

(PLO)- Bộ Y tế quyết định thu hồi, tiêu huỷ lô sản phẩm kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da có thành phần không đúng với công thức trong hồ sơ công bố sản phẩm.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với lô sản phẩm kem chống nắng Antisun, số tiếp nhận phiếu công bố: 0402/24/CBMP-LA, số lô 0124DH, ngày sản xuất: 15-3-2024.

Sản phẩm do Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home (khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Tây Ninh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Sản phẩm tiếp theo bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc là lô sản phẩm mặt nạ dưỡng trắng da Whitening Sheet Mask Greentea, số tiếp nhận phiếu công bố: 1685/20/CBMP-LA, số lô 5050501, ngày sản xuất: 5-5-2025.

Sản phẩm này do Công ty cổ phần TVR (khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Tây Ninh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi là các mỹ phẩm trên có thành phần công thức không đúng với thành phần công thức trong hồ sơ công bố sản phẩm.

Bộ Y tế quyết định thu hồi, tiêu huỷ lô sản phẩm kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da có thành phần không đúng với công thức trong hồ sơ công bố sản phẩm. (Ảnh minh hoạ)

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home và Công ty cổ phần TVR phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 25-7.