Kết quả kiểm tra hơn 300 cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học tại TP.HCM 23/05/2026 16:10

(PLO)- Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết trong số 317 cơ sở cung cấp suất ăn, nguyên liệu và thực phẩm cho trường học nằm trong kế hoạch kiểm tra, chỉ có 220 cơ sở được kiểm tra thực tế, đạt tỉ lệ 69,4%.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn học đường, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa qua đã thành lập 20 đoàn để kiểm tra 317 cơ sở cung cấp suất ăn, nguyên liệu và thực phẩm cho trường học nằm trong kế hoạch kiểm tra.

Tuy nhiên, 97 cơ sở còn lại, chiếm 30,6%, không thể kiểm tra do đã ngừng hoạt động, tạm ngưng kinh doanh, sang nhượng, thay đổi pháp nhân, sai lệch địa chỉ hoặc chỉ là văn phòng đại diện.

Qua kiểm nghiệm 24 mẫu thực phẩm, cơ quan chức năng phát hiện hai mẫu nước đá không đạt chỉ tiêu vi sinh. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã xử phạt hai cơ sở sản xuất nước đá với tổng số tiền 75 triệu đồng và đình chỉ hoạt động từ 2-3 tháng do tái phạm.

TP.HCM vừa qua đã kiểm tra 317 cơ sở cung cấp suất ăn, nguyên liệu và thực phẩm cho trường học Trong ảnh: Bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh. Ảnh: NTCC

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, các trường học hiện có xu hướng tập trung kiểm soát các nguyên liệu chính như thịt, trứng, rau củ quả, trong khi các mặt hàng thực phẩm thứ cấp như nước đá vẫn còn xảy ra vi phạm chất lượng.

Ngoài ra, nhiều cơ sở hoạt động từ rạng sáng để kịp giao thực phẩm cho trường học. Các khâu nhập hàng, cắt bao bì, sơ chế thường diễn ra từ 1 giờ đến 5 giờ sáng, gây khó khăn cho công tác kiểm tra trong giờ hành chính và dễ bỏ lỡ thời điểm đánh giá thực tế.

Từ thực tế này, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đề xuất cần có cơ chế linh hoạt để tổ chức kiểm tra đột xuất ngoài giờ hành chính. Đồng thời, cơ quan này kiến nghị đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và cập nhật theo thời gian thực về tình trạng hoạt động, thay đổi địa chỉ, giải thể hoặc tạm ngưng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, việc đồng bộ dữ liệu sẽ giúp sàng lọc các cơ sở không còn hoạt động ngay từ khâu lập kế hoạch, tránh ban hành quyết định kiểm tra đối với cơ sở không tồn tại, qua đó tối ưu nguồn lực quản lý.

Trước đó, tháng 4-2026, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo đảm ATTP tại các cơ sở cung cấp suất ăn học đường sau khi xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe học sinh.