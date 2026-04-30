Bảo tàng ẩm thực đầu tiên tại Việt Nam hút khách tham quan 30/04/2026 18:36

(PLO)- Bảo tàng Phở tại trung tâm TP.HCM mang đến không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo cho du khách trong và ngoài nước.

TP.HCM có thêm điểm đến văn hóa - du lịch mới khi Bảo tàng Phở (Phở Museum) đi vào hoạt động tại trung tâm thành phố trong dịp lễ 30-4.

Đây là bảo tàng ẩm thực đầu tiên tại Việt Nam, tái hiện hành trình hơn 100 năm của món ăn quốc dân. Công trình góp phần gìn giữ, lan tỏa di sản văn hóa ẩm thực Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế.

Không chỉ trưng bày đơn thuần, Bảo tàng Phở là hành trình trải nghiệm văn hóa. Tại đây, du khách sẽ được khám phá câu chuyện về phở từ nguồn gốc, nguyên liệu, quy trình chế biến đến giá trị tinh thần.

Khách quốc tế tham quan không gian trưng bày tại Bảo tàng Phở đầu tiên ở Việt Nam.

Với diện tích khoảng 800 m², bảo tàng vận hành theo mô hình tham quan khép kín từ 60 đến 75 phút. Tầng 1 là khu bếp trình diễn và khu vực thưởng thức phở. Du khách có thể trực tiếp quan sát quá trình chế biến và thưởng thức hương vị phở truyền thống.

Tầng 2 là khu trưng bày văn hóa với phòng chiếu phim về phở Việt Nam, triển lãm nghệ thuật sắp đặt và cổ vật sưu tầm. Điểm nhấn là hàng trăm hiện vật, tư liệu giới thiệu văn hóa phở ba miền, giúp du khách hiểu sâu giá trị thủ công sau mỗi tô phở.

Du khách bước vào không gian thực hành phở, nơi các nghệ nhân trực tiếp trình diễn những công đoạn làm phở truyền thống.

Bảo tàng tọa lạc trên đường Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành), hoạt động từ 8 giờ đến 21 giờ 30, riêng khu vực phục vụ khách bay đêm sẽ mở 24/24.

Hiện giá vé tham quan trọn gói là 750.000 đồng/người, bao gồm trải nghiệm tham quan và thưởng thức ẩm thực. Bảo tàng Phở kỳ vọng trở thành điểm đến mới của TP.HCM, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch đô thị.

Ngày 30-4, tại chặng đua thứ 25 Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 38 năm 2026, Bảo tàng Phở đã phục vụ 1.200 tô phở truyền thống cho các tay đua.

Hoạt động này nhằm tiếp thêm năng lượng cho vận động viên sau hành trình dài và mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Những tô phở nóng hổi trao tận tay các tay đua là lời động viên tinh thần, thể hiện sự trân trọng những nỗ lực bền bỉ của đoàn đua.

Các vận động viên thưởng thức phở truyền thống ngay sau chặng đua thứ 25 của Cúp Truyền hình TP.HCM 2026.

Bảo tàng Phở phục vụ 1.200 tô phở cho các tay đua tại Cúp Truyền hình TP.HCM 2026.

Ông Lê Nhật Thanh, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Bảo tàng Phở, cho biết việc đưa hình ảnh phở đến các sự kiện lớn là cách kể câu chuyện văn hóa sinh động. Theo ông, mỗi tô phở chứa đựng ký ức, tinh thần và bản sắc dân tộc. Thông qua Bảo tàng Phở, đơn vị mong muốn kết nối di sản văn hóa ẩm thực với phát triển du lịch văn hóa. Phở không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là biểu tượng văn hóa lan tỏa mạnh mẽ.