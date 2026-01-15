Khai trương bảo tàng Phở đầu tiên tại Việt Nam 15/01/2026 16:31

(PLO)- Bảo tàng Phở được xây dựng như một bảo tàng chuyên đề về ẩm thực, lấy phở - món ăn tiêu biểu của văn hóa Việt Nam làm trung tâm trưng bày và kể chuyện về Hành trình hơn 100 năm của Phở.