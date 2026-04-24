Giải mã hang động có thác nước đổ xuống sâu 350m ở Phong Nha – Kẻ Bàng 24/04/2026 14:18

(PLO)-Chuyên gia thám hiểm hang động khuyến cáo hang động có thác nước đổ xuống sâu 350 m vừa được tìm thấy ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng có địa hình nguy hiểm, không phù hợp cho du khách.

Hang động cực đẹp nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm

Vừa qua, Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong nha – Kẻ bàng (tỉnh Quảng Trị) cho biết đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt phối hợp cùng các đơn vị đã tìm thấy một hang động có thác nước sâu rất kỳ vỹ.

Hang động này được đặt tên là Cha Nghéo, dài 583 m, sâu 45 m, cao 751 m, nằm trong VQG, thuộc xã Kim Điền (xã Hóa Sơn cũ).

Hang động có thác nước chảy xuống được tìm thấy ở VQG Phong nha – Kẻ bàng. Ảnh: MT.

Để có những chia sẻ thực tế về hang động này, pv PLO đã có cuộc trao đổi với ông Howard Limbert, Đội trưởng nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt kiêm Giám đốc kỹ thuật Oxalis Adventure.

Ông Howard Limbert cho biết, thách thức lớn nhất đối với đoàn thám hiểm thực ra không nằm ở việc khám phá bên trong hang mà là hành trình để đến được cửa hang giữa rừng sâu.

Có những hang động phải mất rất nhiều thời gian để tiếp cận. Chẳng hạn như có một hang động đã xuất hiện trên mặt báo những ngày gần đây.

“Để vào tới được cửa hang phải mất một ngày rưỡi đi bộ, cùng địa hình vô cùng khó khăn. Nhiều hang động có độ sâu rất lớn, ẩm ướt, khắc nghiệt và hoàn toàn không phù hợp cho du lịch”, ông Howard Limbert nói.

Ông Howard Limbert, Đội trưởng nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt chia sẻ về quá trình tìm ra hang có thác nước chảy xuống với địa hình hiểm trở. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đội trưởng của Nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt cũng thông tin, hình ảnh mà nhiều người đã thấy gần đây, về một thác nước đổ xuống một hố sâu khoảng 350 m.

Và đây có thể là hang động khó nhất mà đoàn thám hiểm từng thám hiểm tại Việt Nam.

Cho đến nay, chỉ có hai người xuống được tới đáy của hang. Điều kiện ở đó vô cùng khắc nghiệt, rất lạnh và cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn không dành cho du khách.

Với những người thám hiểm, đây là một trải nghiệm đầy thử thách và hứng khởi. Nhưng với du lịch, thì tuyệt đối không phù hợp, mức độ rủi ro là quá lớn.

“Thực tế, đã từng xảy ra tai nạn tại đây cách đây hai năm, khi một thành viên trong đoàn bị gãy tay ở ba vị trí khác nhau. Bên trong hang có rất nhiều đá rời, nước chảy mạnh kéo theo đá rơi từ trên cao xuống, nên việc di chuyển đòi hỏi phải hết sức cẩn trọng. Vì vậy, hang động này hoàn toàn không thể khai thác du lịch”, Ông Howard Limbert nhấn mạnh.

Kỳ vỹ và đẹp đến choáng ngợp

Tuy nhiên, ông Howard Limbert xác nhận trong những hang vừa tìm được có hai hang động có thể mang lại giá trị lớn cho việc phát triển du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Để làm được điều đó, cần phải có quá trình đánh giá kỹ lưỡng các hang động, đưa các đoàn khảo sát vào trải nghiệm, thiết lập lộ trình di chuyển rõ ràng bên trong hang.

Đồng thời thực hiện đánh giá rủi ro chi tiết, xác định khu vực nào có thể tiếp cận và khu vực nào cần được bảo vệ tuyệt đối.

Cần đánh giá kỹ lưỡng tất cả các hang động khi triển khai du lịch cho du khách.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Điều quan trọng nhất là phải bảo tồn được giá trị nguyên vẹn của hang động, bởi phần lớn các hang đều rất mong manh. Chỉ một dấu chân đặt xuống cũng có thể tồn tại vĩnh viễn.

Vì vậy, cần hết sức cẩn trọng, không chỉ trong quá trình khảo sát, mà cả trong cách giới thiệu và phát triển những hang động này cho du lịch đại chúng.

Đội trưởng nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt cũng chia sẻ cảm xúc khi khám phá các hệ thống hang động tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Mỗi bước chân vào những hang động hoàn toàn mới, những nơi chưa từng có dấu chân con người sự kỳ vỹ và đẹp đến choáng ngợp.

“Không có gì phải nghi ngờ khi nói rằng hệ thống hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng là những hang động đẹp nhất, lớn nhất thế giới. Vì vậy, với chúng tôi, mỗi chuyến thám hiểm đều mang một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục khám phá và ghi nhận những phát hiện mới”, ông Howard Limbert khẳng định.

Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới nằm trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: MT.

Từ những chuyến đi đó, một phần kết quả là những hang động có thể được đưa vào khai thác du lịch.

Sau mỗi đợt thám hiểm, đội thám hiểm sẽ làm việc với Ban quản lý VQG và UBND tỉnh Quảng Trị cung cấp toàn bộ thông tin về các hang đã phát hiện. Đồng thời, đưa ra đánh giá rõ ràng về những hang phù hợp để phát triển du lịch và những hang không nên khai thác.