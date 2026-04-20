Phát hiện hang động sâu 350 m có thác chảy bên trong Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 20-4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, cho hay đơn vị vừa tiếp nhận thông tin từ đội khảo sát phát hiện một hang động mới có thác nước bên trong.
Theo thông tin ban đầu, qua khảo sát, hang động mới này có độ sâu khoảng 350 m theo phương thẳng đứng, xuất hiện dòng thác chảy bên trong lòng hang động.
Việc khảo sát hiện chưa được hoàn tất bởi còn nhiều khu vực trong lòng hang chưa được tiếp cận.
Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục khảo sát, công bố chi tiết về hang động này cũng như thác nước bên trong.
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được ví như là “vương quốc hang động”, nổi tiếng thế giới với hệ thống hơn 300 hang lớn nhỏ, hình thành hàng trăm triệu năm.
Nổi bật có động Phong Nha với dòng sông ngầm dài và thạch nhũ kỳ ảo; Động Thiên Đường được mệnh danh là “hoàng cung trong lòng đất” nhờ vẻ đẹp tráng lệ.
Hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, gây ấn tượng bởi không gian khổng lồ và hệ sinh thái riêng biệt.
Với giá trị địa chất, sinh học và cảnh quan độc đáo, khu vực này đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới.