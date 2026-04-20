Phát hiện hang động sâu 350 m có thác chảy bên trong Phong Nha - Kẻ Bàng 20/04/2026 21:50

(PLO)- Đội khảo sát phát hiện hang động sâu khoảng 350 m, có thác chảy bên trong lòng hang ở Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị).

Ngày 20-4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, cho hay đơn vị vừa tiếp nhận thông tin từ đội khảo sát phát hiện một hang động mới có thác nước bên trong.

Theo thông tin ban đầu, qua khảo sát, hang động mới này có độ sâu khoảng 350 m theo phương thẳng đứng, xuất hiện dòng thác chảy bên trong lòng hang động.

Dòng thác chảy bên trong lòng hang động vừa được tìm thấy. Ảnh: PN

Việc khảo sát hiện chưa được hoàn tất bởi còn nhiều khu vực trong lòng hang chưa được tiếp cận.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục khảo sát, công bố chi tiết về hang động này cũng như thác nước bên trong.