Phát hiện thêm 26 hang động mới ở Phong Nha – Kẻ Bàng 24/04/2026 17:42

(PLO)-Trong số 29 hang động được khảo sát đợt này tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, có đến 26 hang động mới được phát hiện và mở rộng khảo sát 3 hang động cũ trước đó.

Ngày 24-4, Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) tổ chức hội nghị công bố kết quả khảo sát các hang động, tài nguyên du lịch mới tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hội nghị công bố kết quả khảo sát các hang động tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2026.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

26 hang mới

Theo đó, đợt khảo sát lần này có sự tham gia của đoàn thám hiểm hang động Anh gồm 10 chuyên gia cùng đội ngũ hướng dẫn viên, porter và người dân địa phương.

Từ ngày 21-3 đến ngày 11-4, đoàn đã khảo sát tại khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và các địa bàn liên quan, bao gồm các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm và Trường Sơn.

Hang Tối ướt được phát hiện gần Hang Tối khô có tiềm năng phát triển du lịch lần đầu tiên được công bố.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Qua đó đã khảo sát 29 hang, trong đó có 26 hang mới và phần mở rộng của ba hang cũ, với tổng chiều dài đo vẽ đạt 13.643 m.

Video ghi lại cảnh nhà thám hiểm di chuyển xuống một hang động vừa được tìm thấy trong năm 2026.

Nhiều hang động có quy mô lớn, giá trị khoa học cao đã được ghi nhận, nổi bật như Hang Thiên Cung dài 4.206 m (trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng). Đây là hang có chiều dài lớn nhất trong đợt khảo sát, có ý nghĩa đặc biệt về mặt khoa học và tiềm năng khai thác.

Đoàn thám hiểm đu dây xuống các hang động mới để đánh giá và khảo sát.

﻿Ảnh: Oxalis Adventure.

Hang Nước Lặn (xã Tân Thành, xã Tuyên Lâm) dài 2.721 m; Hang Má Dơm (xã Kim Điền) dài 1.257 m và Hang Chả Nghéo (trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) dài 583 m.

Các kết quả cho thấy hệ thống hang động trong khu vực có cấu trúc phát triển mạnh theo địa hình karst. Thể hiện rõ qua sự tồn tại đồng thời của các hang sâu dạng thẳng đứng (như Hang Má Dơm sâu -102 m, Hang Tru sâu -68 m) và các hang có quy mô lớn, phát triển theo chiều ngang.

Tiền năng phát triển du lịch

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho rằng, năm 2026 có thể xem là năm gặt hái nhiều thành công trong việc thám hiểm khám phá hang động của đơn vị và đoàn thám hiểm Hoàng Gia Anh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng hy vọng thời gian tới sẽ phát triển hơn nữa các loại hình du lịch sinh thái liên quan đến hang động vừa được tìm thấy.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đặc biệt, việc khám phá thêm 26 hang động mới này sẽ góp phần tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản cũng như tạo ra các tài nguyên cho ngành du lịch với những sản phẩm độc đáo mà không nơi nào có được.

Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cũng nhấn mạnh việc các chuyên gia hang động trên thế giới đã và đang tiếp tục đánh giá hệ thống hang động ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng rất tiềm năng về việc khám phá, phát triển các loại hình du lịch mạo hiểm.

Một cửa hang dẫn vào động được nhà thám hiểm phát hiện vừa qua. Ảnh: Oxalis Adventure.

“Minh chứng cho điều đó là hàng chục năm qua, chúng tôi cùng các chuyên gia hang động đã tìm kiếm được hơn 425 các hang động, sông ngầm lớn nhỏ. Thời gian tới, tôi hy vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục đầu tư vào các mô hình du lịch sinh thái trên địa bàn để phát triển mạnh mẽ hơn nữa”, ông Phạm Hồng Thái nói.

Một số phát hiện tiêu biểu như tại khu vực thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 2, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (xã Kim Điền) có Hang Chả Nghéo là hang có cửa dạng giếng đứng sâu, có thác nước, cấu trúc phức tạp, dẫn xuống dòng suối ngầm phía dưới.

Hang này vẫn tiếp tục phát triển và chưa được khảo sát hết. Điều này cho thấy tiềm năng hình thành hệ thống hang động quy mô lớn trong khu vực.

Nhiều hang động được đánh giá thuận lợi để làm du lịch. Ảnh: Oxalis Adventure.

Khu vực thung lũng Sinh Tồn thuộc phân khu Dịch vụ - Hành chính, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, phát hiện cửa hang Thiên Cung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây được xác định là tuyến dòng chảy cổ của sông Hang Tối. Hang có quy mô lớn, nhiều thạch nhũ, phát triển gần song song với hệ thống Hang Tối và có mối liên kết thủy văn với sông Chày.

Khu vực xã Kim Phú, phía sau hang Rục Mòn, đoàn đã khảo sát một chuỗi gồm ba hang có suối ngầm. Trong đó hang thượng nguồn có tiềm năng phát triển du lịch mạo hiểm. Hang Mò Roọ là hang xuyên dài khoảng 500 m, có hệ thống suối ngầm và cảnh quan đẹp, thuận lợi cho tiếp cận và tổ chức khai thác du lịch.

Khu vực xã Tân Thành, xã Tuyên Lâm có hang Nước Lặn dài 2.721 m, có thể xuất hiện dòng chảy theo mùa. Tại thời điểm khảo sát hang đang khô.