Khách đổ về địa đạo Củ Chi trải nghiệm zipline, vườn thú mini 02/05/2026 17:55

(PLO)- Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi thu hút lượng lớn du khách đến tham quan và trải nghiệm loạt sản phẩm du lịch mới lạ trong dịp lễ 30-4.

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (TP.HCM) thu hút đông đảo du khách. Ngoài tìm hiểu lịch sử, khách còn trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, giải trí mới lạ.

Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đón lượng lớn du khách đến tham quan. Nhiều đoàn khách gia đình, học sinh, sinh viên và khách quốc tế đến để tìm hiểu hệ thống địa đạo, lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Củ Chi.

Không khí tại khu di tích sôi động hơn khi nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và vui chơi giải trí được tổ chức đồng loạt. Đây tiếp tục là một trong những “địa chỉ đỏ” được nhiều người dân lựa chọn trong hành trình về nguồn dịp 30-4.

Du khách xếp hàng đến trải nghiệm các hoạt động tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi dịp lễ 30-4.

Dịp này, khu di tích có tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau diễn ra từ ngày 30-4 đến ngày 3-5. Những tiết mục múa dân gian, nhạc ngũ âm, múa Rom Vong mang đến không khí lễ hội rộn ràng, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc.

Tiết mục múa dân gian đặc sắc trong chương trình nghệ thuật văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh tham quan truyền thống, du khách còn trải nghiệm nhiều dịch vụ phong phú như vườn thú mini mới hoạt động; trò chơi zipline vòng lần đầu xuất hiện tại TP.HCM; phòng chiếu phim trên máy bay C130. Các hoạt động khác như bắn súng đạn sơn, bắn đạn thật, chèo thuyền kayak, đạp thiên nga tại Hồ cảnh quan mô phỏng Biển Đông cũng thu hút đông người tham gia.

Ngoài ra, mô hình nghỉ dưỡng homestay Địa đạo Củ Chi cạnh sông Sài Gòn cũng được nhiều nhóm khách lựa chọn để lưu trú ngắn ngày, kết hợp trải nghiệm không gian sinh thái.

Du khách xem sa bàn, phim 3D tái hiện trận càn Cedar Falls.

Đông đảo du khách tham quan hệ thống đường hầm tại Địa đạo Củ Chi.

Du khách xếp hàng chờ vào tham quan hầm địa đạo.

Du khách trải nghiệm trò chơi zipline mới lạ tại khu di tích. Theo đó, người chơi treo mình vào một ròng rọc trên dây cáp thép dài, đi chuyển qua các cầu treo rồi trượt từ trên cao xuống nhờ trọng lực.

Trò chơi cảm giác mạnh thu hút các bạn trẻ tham gia.

Hồ cảnh quan mô phỏng Biển Đông nhìn từ trên cao.

Chị Nguyễn Thị Minh Anh (du khách Hà Nội) chia sẻ: “Tôi quay lại Địa đạo Củ Chi và thấy có thêm nhiều hoạt động mới, đặc biệt là khu vui chơi và biểu diễn văn hóa dân gian. Chuyến đi vừa ý nghĩa vừa thư giãn”.

Theo đại diện Sở Du lịch TP.HCM, dịp lễ 30-4 năm nay các điểm đến văn hóa – lịch sử tiếp tục là ưu tiên của du khách. Việc bổ sung các hoạt động như zipline, vườn thú mini hay homestay đã giúp tăng thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của khách. TP đang tập trung phát triển du lịch đa trải nghiệm. Các điểm đến lịch sử không chỉ để tham quan mà còn là không gian văn hóa, giải trí và giáo dục hấp dẫn.

Việc đa dạng hóa sản phẩm tại Địa đạo Củ Chi không chỉ nâng cao sức hút trong dịp lễ mà còn khẳng định vai trò của du lịch văn hóa – lịch sử trong chiến lược phát triển bền vững của TP.HCM.

﻿Khu vực ẩm thực địa phương luôn trong tình trạng "cháy hàng" vì sức hút từ các món ăn dân dã.

Khu vực vườn thú mini - điểm dừng chân lý tưởng cho các gia đình có con nhỏ.