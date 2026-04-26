Người dân TP.HCM đổ về các khu vui chơi dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 26/04/2026 14:43

(PLO)- Hàng ngàn người dân TP.HCM đã đổ về các khu vui chơi để tham gia lễ hội và dâng hương trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) năm nay, thay vì lựa chọn những chuyến đi xa, nhiều người dân TP.HCM ưu tiên tham quan, vui chơi tại các điểm đến quen thuộc như Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên…

Từ sáng 26-4, lượng khách đổ về các khu vui chơi khá đông. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con em đi tham quan, trải nghiệm các hoạt động giải trí kết hợp tìm hiểu văn hóa truyền thống trong kỳ nghỉ ngắn ngày.

Clip: Ghi nhận khu vui chơi tại TP.HCM trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang trọng với chuỗi hoạt động đậm dấu ấn văn hóa, tâm linh, điểm nhấn là nghi thức cúng tế, dâng hương các Vua Hùng diễn ra vào sáng 10-3 âm lịch.

Du khách mọi lứa tuổi tề tựu về Đền thờ Vua Hùng dâng hương hướng về cội nguồn.

Dòng người nối đuôi nhau vào dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng sáng 10-3 âm lịch.

Đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương trang nghiêm.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện các thời kỳ dựng nước và giữ nước của Vua Hùng được dàn dựng công phu, mang đến cho du khách nhiều cảm xúc sâu lắng.

Đặc biệt, ban tổ chức còn trao tặng 10.000 phần gạo “Lộc Vua Hùng - Hào khí Tiên Rồng - Phúc lành muôn nhà” dành cho những du khách đến sớm nhất trong ngày lễ chính.

Theo Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, chỉ riêng trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương đơn vị đón hơn 10.000 lượt khách đến tham quan và vui chơi.

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện hào khí thời kỳ dựng nước của cha ông.

Ghi nhận tại đây, hàng ngàn du khách đã có mặt từ sớm để chờ đợi dâng hương. Chị Lê Phan Ngọc Hân (phường Long Trường) chia sẻ: “Gia đình tôi dậy từ 5 giờ sáng để kịp có mặt dự lễ tế. Dù dòng người đổ về đền thờ Vua Hùng rất đông nhưng mọi người đều xếp hàng trật tự, trang nghiêm. Nhận được phần gạo lộc đầu năm, tôi cảm thấy rất may mắn và bình an”.

Càng về trưa, khu vực biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ và các khu trò chơi cảm giác mạnh cũng thu hút lượng lớn du khách trẻ tuổi và các gia đình đến giải nhiệt.

Khu vực biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ thu hút đông đảo gia đình đến giải nhiệt ngày lễ.

Khu vực trò chơi giải trí tại Suối Tiên luôn trong tình trạng kín khách từ sáng sớm.

Sân khấu hoa Sơn Tinh - Thủy Tinh là chương trình nghệ thuật tái hiện truyền thuyết dân gian Việt Nam với các màn trình diễn hoành tráng, kết hợp võ thuật, âm nhạc, múa và công nghệ sân khấu hiện đại.

Ghi nhận tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, lượng người dân đổ về khu lễ hội khá đông, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và nhóm bạn trẻ. Cổng vào trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đông nghịt người từ trong ra ngoài. Khu vực sân phía trước phục vụ đón khách và bán vé gần như kín chỗ từ sớm.

Để giảm quá tải, đơn vị này khuyến khích khách mua vé online bằng cách dựng bảng hướng dẫn ngay tại cổng. Nhờ đó, nhiều du khách có thể mua vé trực tuyến tại chỗ mà không cần xếp hàng lâu.

Ngay từ sáng sớm, cổng vào Thảo Cầm Viên trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đông nghẹt khách.

Năm nay, Thảo Cầm Viên tổ chức Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 với chủ đề “Bách Việt thăng hoa”, quy tụ hơn 100 gian hàng ẩm thực, văn hóa và trải nghiệm. Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến 27-4. Đáng chú ý, du khách được miễn phí vé vào cổng từ 17 giờ đến 20 giờ 30.

Người dân sử dụng điện thoại quét mã QR để mua vé trực tuyến ngay tại chỗ.

Các lối đi bên trong Thảo Cầm Viên kín chỗ bởi dòng khách tham quan.

Khu vực chuồng thú và sân chơi nước thu hút rất đông phụ huynh và trẻ em.

Không gian ẩm thực với hơn 100 gian hàng thu hút đông đảo bạn trẻ trải nghiệm.

Bên trong khuôn viên, các khu vực bóng mát dưới tán cây cổ thụ gần như không còn chỗ trống do nhiều gia đình mang theo bạt và thức ăn để dã ngoại. Chị Nguyễn Thị Lan (phường Bình Thạnh) chia sẻ, năm nay gia đình chị chọn đưa các con đến Thảo Cầm Viên vì gần nhà. “Vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa có nhiều hoạt động ý nghĩa để các bé tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc thông qua Lễ hội Sắc màu Văn hóa. Dù đông nhưng không khí rất vui vẻ”, chị Lan nói.

Nhiều du khách cho rằng, lựa chọn vui chơi tại thành phố trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ giúp tiết kiệm thời gian di chuyển mà còn mang đến cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa ý nghĩa cho cả gia đình.