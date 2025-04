Hơn 5 triệu lượt khách về Phú Thọ dịp Giỗ tổ Hùng Vương 08/04/2025 10:22

Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, trong 10 ngày diễn ra Giỗ tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa - du lịch Đất tổ năm Ất Tỵ 2025, tỉnh này đã đón khoảng 5,5 triệu lượt đồng bào và du khách thập phương về thăm quan, du lịch.

Đặc biệt, trong 2 ngày cao điểm thứ bảy và chủ nhật (5, 6-4), Khu di tích lịch sử Đền Hùng ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Trước đó, trong 2 ngày 29 và 30-3 (tức 1 và 2-3 âm lịch) khu di tích cũng đón hàng vạn người dân và du khách.

Video: Hàng trăm người tập trung ở sân Công Quán chờ lên đền dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng trong ngày 10-3.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, Lễ hội Đền Hùng năm nay có một số hoạt động phải tạm dừng, hoãn nhưng không làm giảm đi sức hút của các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc được tổ chức bài bản, an toàn và hiệu quả.

Nhiều chương trình nghệ thuật, biểu diễn văn hóa dân gian và hoạt động thể thao được tổ chức, mang đến không khí lễ hội rộn ràng, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, y tế được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, góp phần giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Đã có hơn 5 triệu lượt người dân và du khách về Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, tỉnh Phú Thọ đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 230 phóng viên thuộc 57 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương. Tỉnh này cũng thiết lập trung tâm báo chí tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, với đầy đủ cơ sở vật chất, đường truyền internet, cung cấp thông tin, lịch trình sự kiện và các hỗ trợ cần thiết khác, hỗ trợ các phóng viên, nhà báo tác nghiệp.

Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa - du lịch Đất tổ năm Ất Tỵ 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính; phần hội sôi nổi, vui tươi, đoàn kết, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc - đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.