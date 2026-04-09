Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tour du lịch giá rẻ dịp lễ 30-4 09/04/2026 10:07

(PLO)- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã cảnh báo về các thủ đoạn giả mạo fanpage, website lữ hành nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của du khách trong dịp cao điểm lễ 30-4 và mùa du lịch hè

Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương cùng dịp lễ 30-4, 1-5 đang cận kề, mở đầu cho mùa du lịch hè sôi động. Nhu cầu đi lại, đặt tour và lưu trú của người dân tăng cao cũng kéo theo nguy cơ gia tăng các hành vi lừa đảo, đặc biệt trên môi trường số với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều chiêu thức như giả mạo fanpage có tích xanh của khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành. Các đối tượng còn tạo website giả giao diện chính thức để đánh lừa khách hàng và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc.

Ngoài ra, mạng xã hội còn xuất hiện hình thức gửi đường link giả mạo nhằm chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng hoặc giả danh nhân viên hỗ trợ của các hãng tàu, xe, hàng không để tiếp cận khách hàng.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào du khách trong dịp cao điểm lễ và hè. Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân và du khách nâng cao cảnh giác khi giao dịch. Người dân chỉ nên đặt dịch vụ qua các kênh chính thức, doanh nghiệp uy tín, có đầy đủ thông tin pháp lý và tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ ràng. Đồng thời, du khách cần tránh truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin bảo mật và hạn chế chia sẻ công khai lịch trình cá nhân trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, việc tìm hiểu kỹ thông tin về tour, combo du lịch, đặc biệt với những sản phẩm có giá rẻ bất thường, cũng được xem là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành và lưu trú được yêu cầu tăng cường minh bạch thông tin, công khai giấy phép hoạt động và chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu.

Trước đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã nhiều lần phát đi cảnh báo về các "bẫy lừa đảo" trong lĩnh vực du lịch, nhất là trên không gian mạng. Việc chủ động nhận diện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo không chỉ bảo vệ quyền lợi du khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Việt Nam an toàn, văn minh và bền vững.