Điều gì khiến National Geographic Hàn Quốc gọi Phú Quốc là ‘thế giới huyền thoại’? 18/06/2026 14:53

(PLO)- Không chỉ ca ngợi biển xanh, cát trắng hay những khu nghỉ dưỡng sang trọng, National Geographic ấn phẩm Hàn Quốc còn dành cho Phú Quốc một cách gọi đặc biệt: "thế giới huyền thoại" giữa đại dương.

Trong bài viết dài mang tên Thế giới huyền thoại Phú Quốc (A Phu Quoc Fantasy) đăng trên số tháng 6-2026, cây bút du lịch Cha Seong-min đã dẫn dắt độc giả khám phá đảo Ngọc bằng những truyền thuyết, câu chuyện văn hóa và các trải nghiệm hiện đại đan xen, để rồi đi đến kết luận rằng điều làm nên sức hấp dẫn của Phú Quốc không chỉ là thiên nhiên, mà còn là những câu chuyện được kể trên từng điểm đến.

Điều đặc biệt là thay vì bắt đầu bằng những bãi biển đẹp hay các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, cách thường thấy trong các bài viết về những hòn đảo nhiệt đới, Cha Seong-min lại mở ra hành trình bằng những truyền thuyết về đảo Ngọc. Từ câu chuyện cướp biển săn tìm kho báu ở quần đảo An Thới, sự tích Ông Ngâu - Bà Ngâu trên Cầu Hôn cho tới truyền thuyết về những giọt nước mắt hóa thành ngọc trai, mỗi điểm đến đều được tác giả kể như một chương trong cuốn sách về Phú Quốc.

Hành trình khám phá Phú Quốc qua những huyền thoại

Hành trình của Cha Seong-min bắt đầu từ quần đảo An Thới ở Nam đảo Phú Quốc. Theo tác giả, vào thế kỷ XVII, hơn 20 hòn đảo lớn nhỏ nơi đây từng là điểm ẩn náu lý tưởng của những đoàn cướp biển nhờ địa hình hiểm trở và hệ thống đảo dày đặc. Chính câu chuyện ấy trở thành lời mở đầu cho chuyến phiêu lưu đến Hòn Thơm - nơi anh ví như vùng đất của những cuộc săn tìm kho báu giữa biển trời phương Nam.

Tầm nhìn bao trọn biển trời rộng lớn từ cáp treo Hòn Thơm mở ra cuộc hành trình đáng nhớ.

Ngay từ khi bước lên tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới với độ dài gần 8 km, tác giả đã có cảm giác như đang bước vào một cuộc phiêu lưu thực sự. Phía dưới cabin là mặt biển xanh ngọc trải dài, những hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa đại dương và các tàu cá nhỏ bé lặng lẽ trên mặt nước. Theo Cha Seong-min, khung cảnh ấy vừa mang vẻ đẹp thanh bình của vùng biển nhiệt đới, vừa gợi liên tưởng đến những tấm bản đồ kho báu trong các câu chuyện phiêu lưu.

Cảm giác ấy tiếp tục được đẩy lên cao trào khi anh trải nghiệm tàu lượn gỗ Mộc Xà Thịnh Nộ tại Sun World Hon Thom. Những cú lao dốc ở tốc độ gần 80 km/h xuyên qua rừng nhiệt đới khiến cây bút Hàn Quốc ví mình như một nhà thám hiểm đang rong ruổi đi tìm kho báu thất lạc. "Khó lòng phân biệt đó là sự rung lắc của đường ray gỗ hay chính nhịp tim đang đập dồn dập", anh mô tả.

Bức tranh hòa quyện giữa thiên nhiên và giải trí – nghỉ dưỡng được chiêm ngưỡng từ Mắt Đại Bàng.

Từ đài quan sát Mắt Đại Bàng cao 120 m, toàn cảnh Hòn Thơm hiện ra với rừng nhiệt đới xanh ngút ngàn, công viên nước, tuyến cáp treo kéo dài đến tận đường chân trời và biển trời bao la ôm trọn hòn đảo. Theo Cha Seong-min, hiếm nơi nào thiên nhiên nguyên sơ và hệ sinh thái vui chơi giải trí quy mô lớn lại hòa quyện tự nhiên đến như vậy.

Rời Hòn Thơm, hành trình tiếp tục đưa tác giả đến Thị trấn Hoàng Hôn - nơi được anh ví như một góc Địa Trung Hải bên bờ biển nhiệt đới. Những dãy nhà mang gam màu pastel xếp tầng trên sườn đồi khiến anh liên tưởng tới bờ biển Amalfi của Italy. Tuy nhiên, điểm để lại nhiều ấn tượng nhất không phải kiến trúc mà là Cầu Hôn.

Cầu Hôn – tượng trưng cho tình yêu và sự kết nối – cây cầu biểu tượng của Phú Quốc.

"Thoạt nhìn, đây dường như chỉ là một cây cầu đi bộ hướng ra biển. Nhưng khi biết câu chuyện phía sau, người ta sẽ hiểu vì sao nơi đây trở thành biểu tượng của Thị trấn Hoàng Hôn", Cha Seong-min viết.

Trong bài báo, tác giả dành nhiều dung lượng kể về sự tích Ông Ngâu - Bà Ngâu - nguồn cảm hứng tạo nên thiết kế hai nhánh cầu vươn về phía nhau nhưng chỉ dừng lại ở khoảng cách 30 cm giữa biển trời. Theo anh, chính khoảng cách ấy đã tạo nên nét đặc biệt của công trình, biến khoảnh khắc những đôi tình nhân bước từ hai phía rồi đưa tay về phía nhau thành một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất tại Nam đảo Phú Quốc.

Màn pháo hoa rực sáng bầu trời kết show Kiss of the Sea biến Phú Quốc thành một “vùng đất kỳ ảo” giữa đại dương.

Không chỉ có kiến trúc, Thị trấn Hoàng Hôn còn khiến nhà báo Hàn Quốc ấn tượng bởi hệ sinh thái giải trí kéo dài từ chiều tới đêm. Anh đặc biệt nhắc tới màn trình diễn thể thao mạo hiểm Awaken Sea với jetski, flyboard cùng các màn nhào lộn trên không ngay dưới chân Cầu Hôn. Khi màn đêm buông xuống, không gian ấy tiếp tục được nối dài bằng Kiss of the Sea - show diễn kết hợp nước, lửa, ánh sáng, laser và pháo hoa, được tác giả mô tả như một "thế giới huyền thoại" được tạo nên ngay trên mặt biển.

Không chỉ là đảo nghỉ dưỡng, mà là nơi mỗi điểm đến đều có một câu chuyện

Theo Cha Seong-min, điều khiến Phú Quốc khác biệt không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên hay quy mô của các công trình du lịch, mà còn ở cách hòn đảo lưu giữ và kể lại những câu chuyện của chính mình.

Trong bài viết, anh nhắc tới truyền thuyết về những viên ngọc trai được tạo nên từ nước mắt nàng tiên cá trước khi lý giải rằng Phú Quốc được gọi là "đảo Ngọc" không chỉ bởi nghề nuôi cấy ngọc trai nổi tiếng, mà còn bởi vẻ đẹp lấp lánh mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho hòn đảo.

Khu nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc thơ mộng nép mình giữa thiên nhiên Mũi Ông Đội.

Cây bút Hàn Quốc dành nhiều thiện cảm cho Premier Village Phu Quoc Resort, nơi theo anh là sự giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Những căn biệt thự hướng biển nép mình dưới tán rừng, những ô cửa kính mở ra đại dương, những đàn khỉ xuất hiện ngay bên hồ bơi hay trải nghiệm hiếm có khi có thể ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn tại cùng một điểm đến khiến anh cảm nhận rõ sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên.

Xuyên suốt bài viết, từ truyền thuyết cướp biển ở quần đảo An Thới, sự tích Ông Ngâu - Bà Ngâu trên Cầu Hôn, câu chuyện về những viên ngọc trai, Cha Seong-min cho rằng chính những lớp “trầm tích văn hóa” ấy đã mang đến chiều sâu cho hành trình khám phá đảo Ngọc.

Khép lại bài viết, cây bút của National Geographic nhận định rằng Phú Quốc không đơn thuần là một hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng. Điều níu chân du khách không chỉ là những bãi biển đẹp hay các trải nghiệm hiện đại, mà còn là cách thiên nhiên, lịch sử và huyền thoại cùng hòa quyện trên từng vùng đất. Đó cũng là lý do anh gọi Phú Quốc là "thế giới huyền thoại" giữa đại dương - nơi mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá một điểm đến, mà còn là hành trình bước vào những câu chuyện vẫn đang tiếp tục được viết nên trên đảo Ngọc.