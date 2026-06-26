Việt Nam có Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn đầu tiên 26/06/2026 15:58

Ngày 26-6, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn (Vietnam National Multi-Project Wafer Coordination Center - VNMPW/CC) với sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn bán dẫn quốc tế, viện nghiên cứu và các trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực bán dẫn.

Trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam

Đây là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, đóng vai trò kết nối nhu cầu nghiên cứu, thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu.

Hiện Việt Nam chưa có năng lực sản xuất chip bán dẫn ở quy mô công nghiệp, trong khi hạ tầng nghiên cứu và sản xuất thử còn hạn chế. Các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp thiết kế chip chủ yếu phải đặt sản xuất thử tại các nhà máy ở nước ngoài, khiến chi phí tăng cao, thời gian triển khai kéo dài và hạn chế khả năng thương mại hóa sản phẩm.

Chi phí chuyển từ bản thiết kế sang sản xuất thử chip (tape-out) hiện dao động từ 30.000-200.000 USD cho mỗi thiết kế, trong khi thời gian chờ sản xuất thường kéo dài từ 12-24 tháng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TT.

Trong khi đó, hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam đang phát triển nhanh với khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế chip, khoảng 7.000 kỹ sư thiết kế và 166 cơ sở giáo dục đại học triển khai các chương trình đào tạo về bán dẫn và các lĩnh vực liên quan.

Theo thống kê ban đầu, đã có 12 đơn vị đăng ký nhu cầu sản xuất thử khoảng 30.000 chip.

Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn này thông qua mô hình Multi-Project Wafer (MPW), cơ chế gộp nhiều thiết kế chip trong cùng một đợt chế tạo nhằm giảm chi phí. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, giảm chi phí sản xuất thử và thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm chip “Make in Vietnam”.

Theo Quyết định số 4386/QĐ-BKHCN, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), có nhiệm vụ cung cấp hạ tầng dùng chung hỗ trợ toàn bộ quá trình từ thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử đến thương mại hóa sản phẩm.

Trung tâm cung cấp công cụ thiết kế, hỗ trợ thẩm định và kiểm chứng thiết kế; đồng thời làm đầu mối kết nối với các nhà máy chế tạo chip (Foundry), các đơn vị đóng gói, kiểm thử và đối tác công nghệ quốc tế để tổ chức sản xuất thử cho các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước.

Sau quá trình sản xuất thử, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ đánh giá chất lượng chip, kết nối với các chương trình hỗ trợ của Nhà nước và các quỹ đầu tư nhằm thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ từng bước xây dựng phòng thí nghiệm đánh giá, kiểm thử và phân tích sau chế tạo (Post-Silicon Lab).

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 19 đối tác

Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2027, Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí sản xuất thử nhằm khuyến khích các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các nhóm thiết kế tham gia nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm sản phẩm chip bán dẫn, đồng thời từng bước hình thành năng lực vận hành mô hình MPW tại Việt Nam.

Giai đoạn 2028-2030, Trung tâm tiếp tục được hỗ trợ một phần chi phí sản xuất thử, đồng thời hoàn thiện hạ tầng dùng chung, hệ thống phòng thí nghiệm, công cụ thiết kế, môi trường kiểm thử và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng thiết kế và khả năng thương mại hóa sản phẩm.

Từ sau năm 2030, Trung tâm hướng tới làm chủ các công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước trở thành trung tâm hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn có uy tín tại Đông Nam Á, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn khu vực và toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cùng các đại biểu bấm nút ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn. Ảnh: TT.

Tại lễ ra mắt, Trung tâm đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 19 đối tác trong và ngoài nước. Trong đó có các tập đoàn công nghệ hàng đầu của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu như Intel, Infineon, Amkor, Cadence, Synopsys; các nhà cung cấp dịch vụ sản xuất của những Foundry hàng đầu thế giới như TSMC, GlobalFoundries; cùng các trường đại học lớn của Việt Nam như Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và các doanh nghiệp công nghệ trong nước như Viettel, FPT, VSAP Lab.

Các thỏa thuận hợp tác tập trung vào nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ thiết kế, sản xuất thử, đóng gói và kiểm thử chip; chia sẻ hạ tầng kỹ thuật; kết nối chuyên gia, doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, góp phần hình thành mạng lưới liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Nhân dịp này, Trung tâm cũng công bố thành lập Tổ chuyên gia tư vấn chuyên môn với sự tham gia của 21 chuyên gia uy tín trong lĩnh vực bán dẫn đến từ các tập đoàn công nghệ, trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Tổ chuyên gia sẽ tư vấn về định hướng phát triển chiến lược và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm cũng như các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước.