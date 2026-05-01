Ngày 1-5: Tai nạn giao thông giảm mạnh cả ba tiêu chí 01/05/2026 18:43

(PLO)- Theo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 1-5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn làm chết 24 người, bị thương 37 người, giảm sâu so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng cũng xử lý hơn 13.700 trường hợp vi phạm.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 1-5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 22 vụ, giảm 15 người chết, giảm 16 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 37 người. Con số này giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 13 người bị thương so với năm ngoái. Đường sắt xảy ra một vụ, làm chết một người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: PHẠM HẢI

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, công an các địa phương đã phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp; tạm giữ 55 xe ô tô, 3.459 xe mô tô, 308 phương tiện khác; tước 415 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.995 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn có 3.118 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.905 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 41 trường hợp; quá khổ giới hạn 11 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện ba trường hợp. Ngoài ra, 109 trường hợp chở quá số người quy định; sáu trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định; 88 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe và ba trường hợp vi phạm ma túy cũng bị xử lý.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện 427 trường hợp vi phạm. Lực lượng chuyên trách lập biên bản 48 trường hợp, tước một giấy phép lái xe, trừ điểm 15 trường hợp và gửi thông báo vi phạm cho 379 trường hợp.

Lực lượng công an cũng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 187 trường hợp vi phạm trên đường thủy và 94 trường hợp vi phạm trên đường sắt.