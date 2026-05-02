Kiến nghị thanh tra thủy điện La Ngâu 'mắc cạn' trong lòng hồ ngàn tỉ 02/05/2026 11:46

(PLO)- Đến nay việc chồng lấn giữa hai dự án thủy điện La Ngâu và hồ La Ngà 3 ở Lâm Đồng vẫn chưa có phương án giải quyết dứt điểm.

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Thanh tra tỉnh này phản hồi việc rà soát, đề xuất thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tại công văn ngày 21-4, qua rà soát, Sở Công Thương báo cáo về 26 dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh này.

Phối cảnh hồ La Ngà 3.

Cụ thể có 16 dự án đã vận hành gồm Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A, Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1B, điện gió Thái Hòa, Phong điện 1 - Bình Thuận giai đoạn 2, điện gió Phú Lạc giai đoạn 2, điện gió Thiện Nghiệp, điện gió Hồng Phong 1, Nhà máy điện gió Đắk Hòa, Nhà máy điện mặt trời Hàm Kiệm 1, Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3, Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4, Nhà máy điện mặt trời Hàm Kiệm, Nhà máy điện mặt trời Mũi Né, Nhà máy điện mặt trời Phong Phú, Nhà máy điện gió Thuận Nam (Hàm Cường 2), Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 5.2.

Tám dự án đã và đang đầu tư, chưa vận hành gồm Nhà máy điện gió Đắk N'Drung 1, Đắk N'Drung 2, Đắk N'Drung 3, Nhà máy điện gió Nam Bình 1, điện gió Hòa Thắng 1.2, Nhà máy điện gió Hòa Thắng 2.2, Nhà máy Thủy điện Đắk Glun 2; Đắk Glun 3.

Có hai dự án chưa thi công xây dựng gồm Nhà máy thủy điện La Ngâu và Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1.

Dự án thủy điện đã dừng từ lâu.

Trong số 26 dự án trên có 25 dự án Thanh tra Chính phủ đã thanh tra và có kết luận thanh tra. Chỉ duy nhất dự án thủy điện La Ngâu chưa được thanh tra.

Từ cơ sở này, Sở Công Thương Lâm Đồng kiến nghị Thanh tra tỉnh xem xét thanh tra chuyên đề dự án thủy điện La Ngâu.

Trước đó, đầu tháng 4-2026, Sở Công Thương đề xuất bổ sung dự án năng lượng gặp vướng mắc kéo dài vào hệ thống theo dõi tháo gỡ. Trong đó, nổi lên điểm nghẽn lớn là thủy điện La Ngâu nằm trọn trong lòng hồ La Ngà 3.

Nhà máy thủy điện La Ngâu ở xã Đồng Kho và xã La Dạ có diện tích 352 ha, tổng mức đầu tư 1000 tỉ đồng hiện đang tạm dừng triển khai từ 2010 đến nay do chồng lấn quy hoạch với hồ thủy lợi La Ngà 3.

Dự án hồ La Ngà 3 được Thủ tướng phê duyệt trong chiến lược thủy lợi quốc gia với dung tích 470 triệu m3. Hồ có nhiệm vụ cấp hơn 1 tỉ m3 nước tưới cho gần 80.000 ha đất nông nghiệp tại Lâm Đồng và Đồng Nai. Đồng thời, với công suất cấp nước sinh hoạt lên tới 600.000 m3/ngày cho cả Lâm Đồng và Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TP.HCM, đi kèm công suất phát điện 34 MW.

Do xung đột, chồng lấn quy hoạch, toàn bộ dự án thủy điện sẽ bị ngập trong hồ La Ngà 3.

Oái oăm là La Ngâu dù đã có mặt trong quy hoạch điện lực từ năm 2001 lại nằm gọn trong vùng ngập lòng hồ của La Ngà 3, chồng lấn với quy hoạch thủy lợi năm 2006. Sự dùng dằng, chưa quyết đoán trong việc thu hồi hoặc chuyển đổi vị trí thủy điện này đang khiến dự án trọng điểm La Ngà 3 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 10.000 tỉ đồng không thể triển khai các bước tiếp theo.

Đây là một sự lãng phí nguồn lực xã hội lớn khi cả hai phía đều đang "án binh bất động", chờ quyết định dứt khoát từ các cấp có thẩm quyền.

Hiện nay UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, đề nghị chủ đầu tư khảo sát, phân tích, làm rõ cụ thể, kèm theo bản đồ, bản vẽ mặt bằng, tọa độ, vị trí, thông tin và các thông số liên quan của dự án La Ngâu với 2 phương án. Cụ thể: Phương án 1 tồn tại hài hòa hai dự án theo đề xuất; phương án 2 nghiên cứu đầu tư nhà máy thủy điện sau đập hồ thủy lợi La Ngà 3.

Trường hợp không có phương án giải quyết dứt điểm, địa phương xem xét việc dừng thực hiện thủy điện La Ngâu theo quy định, báo cáo cáp thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án hồ La Ngà 3 theo mục tiêu đã đặt ra…