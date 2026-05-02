Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Nhật Bản đơn giản hoá các thủ tục visa cho công dân Việt Nam 02/05/2026 18:16

(PLO)- Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả Dự án 1 triệu ha lúa giảm phát thải tại đồng bằng sông Cửu Long.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3-5.

Sáng 2-5, sau Lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Takaichi và Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam. Ông nhấn mạnh việc chọn Việt Nam là điểm đến thăm đầu tiên tại châu Á của Thủ tướng Takaichi sau khi tái cử thể hiện sự quan tâm và ưu tiên cao của Nhật Bản đối với Việt Nam.

Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chúc mừng Thủ tướng Nhật Bản đã chủ trì thành công Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) mở rộng vừa qua, qua đó khẳng định vai trò dẫn dắt và đóng góp của Nhật Bản trong việc giải quyết các vấn đề an ninh năng lượng toàn cầu. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới thúc đẩy và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng "sâu sắc hơn, phong phú hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn" trên mọi lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học-công nghệ, an ninh lương thực, năng lượng bền vững… Đây là những động lực cốt lõi cho sự phát triển của hai nước cũng như tương lai của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Bà chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng Takaichi chúc mừng những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển đất nước, vai trò quốc tế ngày càng được nâng cao. Đánh giá Việt Nam có vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và có chính sách đối ngoại tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, bà khẳng định Nhật Bản ủng hộ các nỗ lực, định hướng phát triển của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam nhằm tăng cường tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế hai nước.

Đánh giá quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, toàn diện và thực chất, với nền tảng tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế sâu rộng và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ cùng đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới, làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Xây dựng cơ chế mua bán sáp nhập giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ hai nước Việt- Nhật

Trong không khí chân thành, hữu nghị và tin cậy, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi thẳng thắn, toàn diện về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao hằng năm; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng trong các lĩnh vực, trong đó có ngoại giao, thương mại, công nghiệp và năng lượng, nông nghiệp…

Cùng với đó, tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nhất là trong các lĩnh vực trên biển, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (PKO), quân y, đào tạo, ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia…

Về hợp tác kinh tế, hai Thủ tướng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.

Hai bên nhất trí các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỉ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỉ USD vào năm 2030, thúc đẩy sớm mở cửa cho bưởi da xanh của Việt Nam và nho của Nhật Bản.

Hai bên cũng nhất trí triển khai các dự án hợp tác ODA trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong khuôn khổ các sáng kiến của Nhật Bản tại khu vực như Sáng kiến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á, Sáng kiến Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á (POWERR ASIA), thúc đẩy trao đổi về các dự án năng lượng như hạt nhân, điện khí... Theo đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả Dự án 1 triệu ha lúa giảm phát thải tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tư cách là bộ phận quan trọng của nền kinh tế.

Ông cũng đánh giá cao hoạt động của các ngân hàng và tổ chức tài chính Nhật Bản tại Việt Nam, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị xây dựng cơ chế mua bán sáp nhập giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ hai nước, khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án có hàm lượng công nghệ cao, tăng tỉ lệ nội địa hoá, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án đầu tư của Chính phủ Nhật Bản, đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Nhật Bản.

Về hợp tác khoa học- công nghệ, hai Thủ tướng nhất trí tái khởi động Ủy ban hỗn hợp Việt-Nhật về hợp tác khoa học-công nghệ trong năm 2026 và sớm thu xếp tổ chức sự kiện công-tư về công nghệ cao.

Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, vũ trụ…

Bà nhận định đây là nội dung ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ cao thông qua, cung cấp học bổng cho du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam, đồng tài trợ các dự án nghiên cứu chung thông qua Chương trình hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhật Bản - ASEAN (NEXUS), Chương trình nghiên cứu khoa học Sakura…

Khẳng định tầm quan trọng của gắn kết nguồn nhân lực hai nước, hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực lao động, địa phương, giao lưu nhân dân, văn hoá, du lịch, nhất trí tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt- Nhật lần thứ 2 trong năm 2026…

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chính phủ Nhật Bản đơn giản hoá các thủ tục visa cho công dân Việt Nam, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi số lượt khách du lịch hai chiều vào năm 2030.

Hai nhà Lãnh đạo cùng nhất trí hợp tác chặt chẽ đối với dự án Đại học Việt Nhật và sớm ký Hiệp định về trường Đại học Việt Nhật giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã mời Thủ tướng Takaichi tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 tại Phú Quốc và thông báo việc Việt Nam sẽ tham dự Triển lãm XANH thế giới (GREEN EXPO) 2027 tại Yokohama, Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ nỗ lực hợp tác để đảm bảo thành công cho năm APEC tại Việt Nam.