Ấn tượng đêm gala 'Tổ quốc bình yên' 02/05/2026 23:42

(PLO)- Đông đảo người dân và du khách tập trung quanh khu vực cầu Rồng, TP Đà Nẵng theo dõi đêm gala "Tổ quốc bình yên".

Tối 2-5, tại khu vực Công viên bờ Đông cầu Rồng (TP Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức đêm gala “Tổ quốc bình yên”. Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đông đảo người dân, du khách tập trung tại khu vực cầu Rồng. Ảnh: TN

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự.

Trước giờ diễn ra đêm gala, khu vực ven sông Hàn đã đông kín người. Đặc biệt, Cầu Rồng dành một làn để biểu diễn nghệ thuật, một làn ngược lại để người dân theo dõi trực triếp.

Đại tướng Lương Tam Quang dự đêm gala. Ảnh: TN

Chương trình với khoảng 1.000 người tham gia biểu diễn, gồm cán bộ, chiến sĩ công an, nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và học sinh đã hợp luyện xuyên suốt nhiều ngày. Từ các tiết mục ca, múa, nhạc đến sân khấu thực cảnh đều được dàn dựng công phu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại.

Với thời lượng 75 phút, các tiết mục ca vũ kịch, diễu hành văn hóa, trình diễn ánh sáng, mapping và pháo hoa nghệ thuật hòa quyện, tạo nên dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt, kết nối lịch sử – hiện tại – tương lai.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: TN

Đặc biệt, các màn trình diễn cano rượt đuổi trên sông Hàn với sự tham gia của lực lượng cascadeur và chiến sĩ công an thu hút sự quan tâm từ người dân, du khách. Màn trình diễn được dàn dựng công phu, kịch tính khiến người xem hồi hộp.

Ngoài ra, chương trình tái hiện sinh động đời sống đô thị hiện đại, làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ công an gắn bó, gần gũi với nhân dân. Phần lễ diễu hành của hơn 700 đại biểu đại diện các dân tộc, góp phần khắc họa bức tranh đa sắc về khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trình diễn rượt đuổi bằng cano trên sông. Ảnh: TN

Gala “Tổ quốc bình yên” không chỉ là một đêm nghệ thuật quy mô lớn mà còn mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong thời bình, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.