Việt Nam - Trung Quốc nâng tầm quan hệ sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 23/04/2026 17:28

(PLO)- Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, hai bên xác định đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung trong năm 2026.

Chiều 23-4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả nổi bật chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Theo Người phát ngôn, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4 là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi kiện toàn các chức danh lãnh đạo.

Hai bên xác định đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung trong năm 2026. Về chính trị, hai bên thể hiện sự tin cậy chính trị ở tầm mức cao và mong muốn đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, 32 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương của hai nước đã được ký kết, tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả lĩnh vực.

Về giao lưu nhân dân, hai nhà lãnh đạo đã tuyên bố khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027 nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch và việc đi lại của người dân.