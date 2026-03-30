TP.HCM bầu nhân sự chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ mới 30/03/2026 16:36

(PLO)- Kỳ họp đầu tiên của HĐND TP.HCM sáng 30-3 đã bầu nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm một Chủ tịch, bốn Phó Chủ tịch và bốn Trưởng ban. HĐND TP.HCM khóa XI đã bầu bảy Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và 17 Ủy viên UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.