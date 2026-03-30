Bầu 7 phó chủ tịch UBND TP.HCM khóa mới 30/03/2026 10:55

(PLO)- HĐND TP.HCM khóa XI đã bầu bảy Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và 17 Ủy viên UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 30-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bỏ phiếu bầu. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, bảy ứng cử viên Phó Chủ tịch UBND TP khoá XI là: ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Kết quả bầu cử ngay sau đó, bảy ứng cử viên đều tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã bầu 17 Ủy viên UBND TP khoá XI là giám đốc các sở, ngành của TP.HCM. Gồm:

1. Ông Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM.

2. Ông Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

3. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

4. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

5. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

6. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.



7. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

8. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

9. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM.

10. Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

11. Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

12. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

13. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

14. Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

15. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

16. Ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TP.HCM.

17. Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Trước đó, trong kỳ họp, ông Nguyễn Văn Được cũng đã tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI.

Như vậy, bộ máy tổ chức của UBND TP.HCM đã được kiện toàn với 25 thành viên gồm Chủ tịch, bảy Phó Chủ tịch và 17 Ủy viên.