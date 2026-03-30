Giới thiệu ông Nguyễn Văn Được để bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM 30/03/2026 10:07

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, được giới thiệu để HĐND TP.HCM bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 30-3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND và UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đã đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, quê ở Tây Ninh (Long An cũ), trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 24-6-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 19-2-2025, ông Nguyễn Văn Được (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Long An cũ) nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 20-2-2025, tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Nguyễn Văn Được giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026, với 83/84 (đạt 98,8%) đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu.

Ông Nguyễn Văn Được có bề dày công tác tại tỉnh Long An cũ. Cụ thể, từ tháng 5-2010 đến tháng 3-2013, ông là Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An. Hơn hai năm sau đó, ông làm Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Từ tháng 1-2016 đến tháng 4-2019, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Sau đó, ông làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An đến tháng 10-2020.

Tháng 10-2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.