Ông Hoàng Vũ Thảnh làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM 30/03/2026 07:35

(PLO)- Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Sáng 30-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá ông Hoàng Vũ Thảnh là cán bộ trưởng thành từ ngành tài chính, trải qua nhiều vị trí công tác, thể hiện được sở trường, năng lực và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: LÊ THOA

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, thời gian tới, TP.HCM sẽ trở thành TP toàn cầu, đáng sống.

“Nghĩa vụ của Sở Tài chính rất quan trọng đối với sự phát triển của TP.HCM” – Chủ tịch TP.HCM nói và đề nghị tân Giám đốc Sở Tài chính phát huy kinh nghiệm, tập hợp trí tuệ tập thể, giữ gìn đoàn kết, nỗ lực tham mưu UBND TP.HCM thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM đưa TP phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ông bày tỏ niềm vui, xúc động khi được lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách quan trọng.

Tân Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: LÊ THOA

Ông Hoàng Vũ Thảnh cam kết sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng tác phong làm việc, cùng tập thể đoàn kết một lòng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là tham mưu cho TP các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Ông mong muốn lãnh đạo TP cùng sở, ngành, địa phương tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Sở Tài chính trong thời gian tới.

Ông Hoàng Vũ Thảnh được giao Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM từ ngày 14-11-2025.