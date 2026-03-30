Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM 30/03/2026 10:20

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, được HĐND TP.HCM bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sáng 30-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, với đa số đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu, ông Nguyễn Văn Được đã trúng cử chức Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đã đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, quê ở Tây Ninh (Long An cũ), trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 24-6-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, ngày 19-2-2025, ông Nguyễn Văn Được (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Long An) nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một ngày sau đó, tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu ông Nguyễn Văn Được giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 14-10-2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.