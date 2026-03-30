4 cam kết của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được 30/03/2026 13:57

(PLO)- Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tập thể UBND TP.HCM sẽ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm và kiên quyết hành động vì lợi ích chung.

Ngày 30-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu Chủ tịch, 7 Phó Chủ tịch và 17 Ủy viên UBND TP.HCM.

Trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP

Thay mặt Thường trực và Ủy viên UBND TP.HCM phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã trân trọng cảm ơn HĐND TP đã tín nhiệm bầu. Đây không chỉ là vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, nhiệm kỳ 2026-2031 là một nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giai đoạn mà TP.HCM phải bứt phá, tăng tốc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết HĐND TP khóa XI đòi hỏi bộ máy chính quyền phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Trước HĐND TP và nhân dân TP, ông Nguyễn Văn Được cam kết bốn nhiệm vụ, nội dung trọng tâm.

Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ và xây dựng chính quyền đoàn kết, đồng lòng, UBND TP sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, sáng tạo, hành động tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống và xây dựng bộ máy hành chính kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ.

Về thúc đẩy tăng trưởng đạt hai con số và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển, TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù cũng như đề xuất cơ chế đặc biệt cho TP.

Qua đó, khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.

Niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất

Về cải thiện môi trường đầu tư và phục vụ người dân, doanh nghiệp, TP sẽ chuyển đổi mạnh mẽ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp một cách thực chất.

Về đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng sống, TP sẽ quy hoạch tổng thể, mở rộng và khai thác tối ưu không gian phát triển.

Trên cơ sở đó, huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, đột phá; giải quyết căn cơ các vấn đề đô thị như giao thông, ngập nước, môi trường, nhà ở, trường học, y tế. Đồng thời, hoàn thành mục tiêu TP không ma túy tới năm 2030 để người dân được sống tốt hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận mọi thành công của chính quyền TP đều bắt nguồn từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, sự giám sát, đồng hành của HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và đặc biệt là sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

“Niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền. Vì vậy, tập thể UBND TP xin hứa sẽ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm và kiên quyết hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của TP” – ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền TP cho biết UBND TP sẽ luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, để tạo sự đồng thuận cao nhất trong toàn xã hội.