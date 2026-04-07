Thành ủy TP.HCM điều động cán bộ để giới thiệu, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ 07/04/2026 16:32

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trao các quyết định về công tác cán bộ, điều động nhân sự để giới thiệu, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.

Chiều 7-4, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ TP.HCM để giới thiệu, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Cùng đó, trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cũng có quyết định về việc tiếp nhận, điều động bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

TP.HCM không có việc gì nhỏ

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã có những phát biểu giao nhiệm vụ cho hai nhân sự.

Ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cả hai nhân sự đều là những cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, từng bước phấn đấu và khẳng định được năng lực, được cấp thẩm quyền tín nhiệm giao nhiệm vụ ở nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống chính trị.

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cả hai cán bộ đều được đào tạo qua môi trường làm việc tại các cơ quan dân cử, có quá trình tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, thông tin, cơ sở kinh nghiệm về pháp lý ở nhiều lĩnh vực… Đây là hành trang quý giá để mỗi người phát huy ở vai trò, vị trí mới, môi trường công tác mới, trở thành lãnh đạo của hai tổ chức có quy mô lớn như hiện nay.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, trên cương vị mới, các cán bộ cần nhận thức rõ việc triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh mới, với yêu cầu tăng tốc, bứt phá, góp phần phát triển TP.HCM nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

TP.HCM là một trong những khu vực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Nam và cả nước, do đó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nhấn mạnh ở TP.HCM không có việc gì là nhỏ, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cán bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

Theo ông, mỗi nhiệm vụ nếu được thực hiện đúng thẩm quyền, với tinh thần trách nhiệm cao sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, khơi dậy động lực từ nhân dân. Vì vậy, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó cơ quan nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi thành phố phát triển, người dân vừa là chủ thể tham gia, vừa là đối tượng thụ hưởng.

Chăm lo an sinh xã hội

Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, ông khẳng định đây là hai tổ chức giữ vai trò quan trọng trong chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Do đó, cần chủ động vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện có; tăng cường đoàn kết, quy tụ và phát huy nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân.

Ông đề nghị các cán bộ tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức thực hiện theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”; phát huy vai trò tham mưu, sự lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu và sự đồng thuận của nhân dân.

Đồng thời, quán triệt tinh thần “4 không”: không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm.

Song song đó, ông đề nghị các đơn vị bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 để cụ thể hóa vào kế hoạch công tác. Việc triển khai phải thiết thực, tránh hình thức; mỗi chương trình, hoạt động cần bảo đảm hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân, đồng thời góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ sớm tiếp cận công việc, ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt hai nhân sự, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân gửi lời cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy TP.HCM; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo TP đã tin tưởng giao nhiệm vụ, ý thức rõ trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng TP.HCM phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.