Ông Trần Quốc Khánh làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM 06/04/2026 16:56

(PLO)- Ông Trần Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành được điều động làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ; bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành.

Chiều 6-4, tại phường Tân Thành, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định cán bộ. Dự lễ có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động ông Trần Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành đến nhận công tác tại UBND Thành phố để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cho bà Huỳnh Thị Phúc và ông Trần Quốc Khánh. Ảnh: Trùng Khánh

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp nhận, điều động bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Tân Thành. Bà Phúc được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ nhận quyết định. Ảnh: TK

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng hai cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Phó Bí thư Thành ủy đánh giá bà Huỳnh Thị Phúc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có năng lực, trình độ và kỹ năng điều hành, quản lý, được quy hoạch các chức vụ cao hơn.

Với ông Trần Quốc Khánh, thời gian qua ông đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tổ chức ổn định bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đảng bộ phường đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao nhờ sự nỗ lực phối hợp điều hành của cá nhân ông Khánh.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phạm Thành Kiên cùng chụp hình lưu niệm với ông Trần Quốc Khánh, bà Huỳnh Thị Phúc và các đại biểu, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Thành. Ảnh: TK

Bà Văn Thị Bạch Tuyết mong muốn hai cán bộ tiếp tục nỗ lực, cùng tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và Đảng ủy phường Tân Thành xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Giám đốc Sở Nội vụ hỗ trợ ông Khánh nắm bắt tình hình đơn vị. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Thành tạo điều kiện để bà Huỳnh Thị Phúc nhanh chóng tiếp cận địa phương, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên địa bàn.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TK

Bà Huỳnh Thị Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Khánh bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố. Ông khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, đoàn kết cùng tập thể Sở Nội vụ thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngành nội vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành Huỳnh Thị Phúc hứa sẽ nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo Đảng bộ phường hoàn thành trọng trách được giao trước lãnh đạo Thành phố và nhân dân.