Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhận thêm nhiệm vụ mới 30/01/2026 08:45

(PLO)- Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP, giai đoạn 2026 - 2030.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo do bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: LÊ THOA

Phó trưởng ban là bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Thành viên còn lại của ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật của TP.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ hằng năm xét chọn, tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng trong nhân dân các tác phẩm văn học, nghệ thuật gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời định hướng, phối hợp các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng không gian mạng và chuyển đổi số.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai, theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

UBND TP.HCM được giao bố trí ngân sách và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá phù hợp trong giai đoạn 2026 - 2030.