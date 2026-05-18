Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đồng Nai phải hướng tới một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống 18/05/2026 19:54

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đồng Nai phải hướng tới là thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ xã hội, an sinh.

Chiều 18- 5, tại Thành phố Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Cùng dự có còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang, cùng các lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Đồng Nai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN

Thành phố Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính xã, phường. Năm 2025, kinh tế Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, quy mô kinh tế đạt gần 678.000 tỉ đồng, đóng góp trên 5% GDP cả nước, xếp thứ 4 cả nước.

Đồng Nai duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt khoảng 9,63% năm 2025, là địa phương đứng đầu cả nước xét về mức độ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng; xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng trưởng. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của Đồng Nai.

Trong quý I-2026, Đồng Nai vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao 9,76%, cao nhất khu vực phía Nam. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã chỉ ra một số hạn chế đang cản trở phát triển như: Quy hoạch và quản lý không gian còn thiếu đồng bộ, liên kết vùng, thiếu tầm nhìn dài hạn; phát triển đô thị còn phân tán, dự án chậm triển khai vẫn xảy ra; hạ tầng giao thông, đô thị, thoát nước, y tế, giáo dục còn chịu áp lực lớn…; đồng thời kiến nghị và đề xuất một số giải pháp phát triển trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi của các đại biểu, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thành phố Đồng Nai; thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã xác định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý càng đứng trước vận hội lớn, Đồng Nai càng phải nhìn thẳng vào những hạn chế, điểm nghẽn đang cản trở phát triển để có giải pháp mạnh mẽ, căn cơ, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Đồng Nai cần tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất. Đảng bộ phải thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất. Công tác cán bộ phải lấy sản phẩm, tiến độ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, khả năng xử lý việc khó làm thước đo chủ yếu; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, kiên quyết thay thế cán bộ trì trệ, né tránh trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển. Thành phố cần sớm xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và vùng phụ cận; phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến kết nối sân bay và hạ tầng liên vùng…

Thành phố Đồng Nai cần nâng tầm quy hoạch và siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên, đô thị. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, khả thi, đủ sức dẫn dắt phát triển, không chạy theo dự án và không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, đầu cơ đất đai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách phát triển. Đồng Nai phải hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ xã hội, an sinh, môi trường và bản sắc văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Thành phố cũng cần tập trung chỉ đạo công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, khẳng định tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các ý kiến tại buổi làm việc, khẩn trương cụ thể hóa, triển khai trong toàn Đảng bộ.

Trước mắt, thành phố tập trung khắc phục những hạn chế mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đại biểu đã chỉ ra nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thành phố Đồng Nai “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; quyết tâm xây dựng Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; trung tâm kết nối kinh tế, cửa ngõ hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, phát triển năng động, văn minh.