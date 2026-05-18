TP.HCM: Đề xuất chính sách trong Luật Đô thị đặc biệt phải phục vụ trực tiếp nhân dân 18/05/2026 18:45

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM quán triệt quan điểm việc xây dựng các cơ chế, chính sách của Luật Đô thị đặc biệt là để phục vụ trực tiếp nhân dân, cắt giảm tối đa thủ tục, quy trình và chi phí phát sinh không cần thiết.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước về việc lắng nghe dư luận xã hội để hoàn thiện dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã khảo sát thăm dò dư luận xã hội về sự quan tâm và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM.

Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị thủ trưởng các cơ quan nghiên cứu nội dung báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và cơ quan liên quan để xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của Luật Đô thị đặc biệt.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của mình, chỉ đạo rà soát, phối hợp xử lý kịp thời theo quy định và thường xuyên kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Ngay sau cuộc làm việc ngày 15-5, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thiện dự thảo Luật và các hồ sơ; đề xuất, tham mưu thực hiện kịp thời các quy trình liên quan đúng tiến độ.

Các cơ quan chú ý rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cụ thể được nhân dân đánh giá đặc biệt quan tâm theo thông tin tại báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Sau đó, đánh giá sát, đúng, toàn diện về các tác động của các cơ chế, chính sách đối với thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP lưu ý tính khả thi trong tổ chức thực hiện: Sát đúng thực tiễn của TP, bảo đảm đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; sẵn sàng có các dự thảo văn bản triển khai trình kèm trong hồ sơ trình dự án Luật. Cạnh đó, xác định rõ cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp và các yếu tố khác (“6 rõ”); tăng cường kết hợp ứng dụng công nghệ, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu theo quy định trong triển khai.

Việc đề xuất cơ chế, chính sách, cần đánh giá khả năng làm phát sinh thêm thủ tục liên quan, thời gian, từng bước quy trình (kể cả quy trình nội bộ của các cơ quan), chi phí (thuế, phí, lệ phí, chi phí khác),… đối với từng cơ chế, chính sách.

Quán triệt quan điểm đề xuất ban hành cơ chế, chính sách của Luật là để phục vụ trực tiếp nhân dân. Nếu kết quả đánh giá cho thấy có phát sinh thêm thủ tục, quy trình, chi phí,… không cần thiết thì cơ quan đề xuất phải có giải pháp, đề xuất hoàn thiện lại cơ chế, chính sách theo hướng cắt, giảm tối đa.

Cạnh đó, tham mưu thực hiện đầy đủ việc công khai kết quả tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến của nhân dân và các cơ quan liên quan đối với dự án Luật.

Về cơ chế kiểm soát, giám sát, lãnh đạo TP lưu ý phải đầy đủ, hiệu quả, nhất là phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, bảo đảm công khai, minh bạch về trình tự, tiến độ triển khai các cơ chế, chính sách; quan tâm đến việc chuẩn bị, bảo đảm năng lực đội ngũ các cấp đáp ứng yêu cầu triển khai ngay khi ban hành Luật.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng tin, bài truyền thông về dự án Luật.

Nội dung tuyên truyền cần chính xác, trực quan, dễ hiểu, có chiều sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng - lĩnh vực; chú ý một số nội dung xã hội quan tâm; thông tin rõ các cơ chế, chính sách tác động trực tiếp đến nhân dân…