Đại tướng Phan Văn Giang: Quản lý chặt vùng trời, biển đảo và không gian mạng 24/02/2026 16:20

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng.

Ngày 24-2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 49 điểm cầu trong toàn quân.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Toàn quân đã tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ an toàn, chu đáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh MOD.

Về nhiệm vụ tới đây, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ. Các đơn vị phải quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Toàn quân cần nắm chắc, dự báo đúng tình hình để kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đại tướng yêu cầu tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, biển, đảo. Lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, hải đội dân quân thường trực duy trì SSCĐ trên các vùng biển trọng điểm.

Về công tác cán bộ, toàn quân tổ chức giao, nhận quân đủ chỉ tiêu, phúc tra chất lượng chiến sĩ mới chặt chẽ, an toàn. Các đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh Kế hoạch điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội giai đoạn 2026 - 2030 và nâng cao chất lượng hoạt động ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Cùng với đó, toàn quân tiếp tục đổi mới giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các đơn vị cần đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chặt chẽ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước và bí mật quân sự.

Bộ trưởng cũng yêu cầu triển khai hiệu quả công tác dân vận, phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Ban Chỉ đạo quốc gia 515. Quân đội tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đúng quy định.

Về đối ngoại, cần triển khai chặt chẽ chương trình đối ngoại quốc phòng năm 2026, đẩy mạnh hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ.