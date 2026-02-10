Tổng Bí thư gặp mặt các tướng lĩnh Quân đội nghỉ hưu dịp Xuân Bính Ngọ 2026 10/02/2026 19:21

Ngày 10-2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ) đã gặp mặt đại biểu tướng lĩnh Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Dự gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và vui mừng được gặp mặt các đồng chí đại biểu tướng lĩnh Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác. Ảnh: TTXVN.

Khẳng định vai trò Quân đội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và vui mừng được gặp mặt các đồng chí đại biểu tướng lĩnh Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Tổng Bí thư đã thông tin tới các đại biểu một số vấn đề cơ bản về tình hình thế giới, khu vực và những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh những đóng góp to lớn, thành tích vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống, chăm lo cuộc sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư cũng thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng, những điểm mới về tư duy, định hướng phát triển đất nước và việc xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư khẳng định cuộc gặp mặt rất ý nghĩa khi vừa tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Đại hội của ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhìn lại chặng đường 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 40 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành quả vĩ đại đó được kết tinh từ máu xương, trí tuệ và bản lĩnh của các thế hệ người Việt Nam yêu nước, trong đó có đóng góp đặc biệt quan trọng của Quân đội và cá nhân các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp.

"Các đồng chí là những người chỉ huy xuất sắc trên mặt trận quân sự, chính trị; là những tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các đồng chí tướng lĩnh và gia đình lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, QUTƯ luôn trân trọng, đánh giá rất cao vai trò, vị thế, uy tín của các tướng lĩnh đã nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Tổng Bí thư tin tưởng với bản lĩnh chính trị cùng bề dày kinh nghiệm, các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến tâm huyết vào công tác xây dựng Đảng và hiến kế để xây dựng Lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang trao quà tặng các đại biểu tướng lĩnh Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác. Ảnh: TTXVN.

Tiếp tục giữ vững và tỏa sáng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Các đồng chí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; truyền “ngọn lửa” cách mạng cho các thế hệ mai sau, gương mẫu, uy tín, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư để cụ thể hóa vào kế hoạch công tác, triển khai quyết liệt các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

QUTƯ, Bộ Quốc phòng và các tướng lĩnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư dành cho Quân đội. Quân đội sẽ tiếp tục giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, tập trung xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng trao quà tặng các đại biểu tướng lĩnh Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác.