Tổng Bí thư: Đại hội đã mở ra chương mới để Quân đội ngày càng phát triển hùng mạnh 02/10/2025 14:39

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại.

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển” và tinh thần trách nhiệm cao, sáng 2-10, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc.

Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội; cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Báo Nhân dân.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nêu rõ, Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ sôi nổi, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình ra Đại hội.

Qua đó khẳng định những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung thống nhất của Nhà nước, Đảng bộ Quân đội lãnh đạo toàn quân đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, gương mẫu thống nhất về tư tưởng và hành động tạo nền tảng chất thép của quân đội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những chủ trương, quyết sách mà Đại hội thông qua là định hướng quan trọng để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nỗ lực xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng quân đội củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại, để quân đội ngày càng phát triển hùng mạnh, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, của nhân dân; làm nòng cốt vững chắc của nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu được bầu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

“Với những kết quả đã đạt được, chúng ta vui mừng thông báo tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân cả nước, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công rất tốt đẹp”- Tổng Bí thư cho biết.

Đưa ngay nghị quyết vào các đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân

Thời gian tới, để nghị quyết Đại hội được triển khai toàn diện và đi ngay vào thực tế trong toàn quân, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, với ý chí và quyết tâm trách nhiệm chính trị cao nhất sau Đại hội, các cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thật tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân về kết quả đại hội; tiến hành chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và các văn kiện Đại hội.

Hoàn thiện, ban hành thật khẩn trương chương trình, kế hoạch hành động từng cấp, triển khai thực hiện thật bài bản nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, đưa ngay nghị quyết vào các đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Làm cho nghị quyết thực sự có sức sống, đảm bảo những chủ trương quyết sách của Đại hội nhanh chóng được hiện thực hóa trong thực tế bằng những thành quả tốt đẹp nhất, sinh động nhất, hiệu quả nhất.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương khoá XI nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận văn kiện của Quân ủy Trung ương, thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu 48 đại biểu cùng với 15 đại biểu đương nhiên đang công tác trong quân đội đại diện cho hơn 27.000 đảng viên của Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng thời, Đại hội cũng nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng mục tiêu chủ yếu, các đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng xây dựng Đảng bộ Quân đội “trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao” trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Dịp này, Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030, xác định 9 mục tiêu chủ yếu, 3 đột phá, 10 nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và 7 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Nghị quyết Đại hội xác định mục tiêu xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” sớm hơn 1 nhiệm kỳ so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định.