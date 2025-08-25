Bộ Chính trị đánh giá cao phương án nhân sự Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 25/08/2025 20:00

Ngày 25-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Đảng ủy Công an Trung ương; Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cùng Đảng ủy các Bộ: Ngoại giao, Tài chính.

Bộ Chính trị đánh giá cao phương án nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV; nhân sự Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Quân ủy Trung ương, các cơ quan chức năng và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội trước ở cả 3 cấp (cơ sở, trên trực tiếp cơ sở và trực thuộc Quân uỷ Trung ương) thực sự mẫu mực, tiêu biểu để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong toàn quân đạt kết quả rất tốt.

Cán bộ chủ trì trúng cử cấp ủy nhiệm kỳ mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên trúng cử với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Cùng với đó, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là văn kiện và nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Cụ thể, Bộ Chính trị đánh giá Báo cáo Chính trị được chuẩn bị công phu, khoa học; quán triệt, cụ thể hoá dự thảo Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng, nhất là những nội dung mới, bảo đảm gọn, rõ, có tính khái quát cao.

Đồng thời phản ánh toàn diện những kết quả và thành tích nổi bật, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đặc biệt, xác định tầm nhìn, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm (2025 - 2030) cụ thể, sát thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại, nền quốc phòng toàn dân hiện đại và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc này thể hiện Đảng bộ Quân đội chính là hình mẫu trong toàn Đảng về sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh; sức mạnh đồng sức, đồng lòng vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Bộ Chính trị cũng đánh giá Báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, dân chủ, thể hiện tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình cao.

Nội dung kiểm điểm toàn diện với bốn nhóm ưu điểm nổi bật và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của Quân Ủy Trung ương và Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định các giải pháp khắc phục sát thực, có tính khả thi cao.

Dự thảo Nghị quyết được đánh giá là bảo đảm ngắn gọn, khái quát toàn bộ nội dung cốt lõi, quan trọng mà Đại hội cần xem xét, quyết định; thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm bứt phá phát triển với phương hướng, mục tiêu, các đột phá và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025 - 2030 rất cụ thể. Đây là cơ sở hoàn thiện Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.

Các nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể hoá được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Báo cáo chính trị; xác định những chương trình lớn với các nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể, có tính khả thi.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục nghiên cứu và báo cáo Đại hội thảo luận, góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Một nội dung quan trọng khác, Bộ Chính trị cơ bản tán thành và đánh giá cao phương án nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV; nhân sự Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương tiếp tục rà soát chặt chẽ để bảo đảm đúng quy định nhân sự Đại hội.

Bộ Chính trị cũng nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII mà Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương đã xác định.

Trên cơ sở nội dung kết luận tại Hội nghị, Bộ Chính trị đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp thu những ý kiến tham gia tại các buổi làm việc, ý kiến góp ý của các cơ quan để tiếp tục hoàn thiện nội dung các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị; tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực, tiêu biểu trong toàn Đảng, toàn quân.