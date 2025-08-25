Thường trực Ban Bí thư trao quyết định điều động cho ông Nguyễn Thanh Nghị 25/08/2025 18:35

(PLO)- Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Chiều 25-8, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương diễn ra Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: CTV

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Cẩm Tú nêu rõ tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương. Ông Nghị có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả, sâu sát cơ sở…

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng ở Trung ương. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự Trưởng Ban là rất cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực chiến lược quan trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: CTV

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị ông Nguyễn Thanh Nghị nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu trong định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ lời cảm ơn Tổng Bí thư; cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tín nhiệm phân công ông vào cương vị mới.

Ông cũng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Thành ủy và nhân dân TP.HCM trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Thanh Nghị nói mình nhận thức rõ ràng đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao. Ông hứa sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, cầu thị, lắng nghe, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của tập thể lãnh đạo Ban cũng như sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành trung ương và địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.