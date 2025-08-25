Ông Dương Anh Đức làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM 25/08/2025 10:00

(PLO)- Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Sáng 25-8, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được trao quyết định và tặng hoa; lãnh đạo chủ chốt TP chúc mừng ông Dương Anh Đức làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Dương Anh Đức sinh năm 1968, quê Đà Nẵng, là Phó giáo sư công nghệ thông tin, tiến sĩ toán học . Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2003 tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) chuyên ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán.

Tháng 4-2007, ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM).

Đến tháng 11-2011, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM). Hơn ba năm sau đó (1-2015), ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tháng 7-2017, ông Dương Anh Đức được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở TT&TT TP.HCM. Vào tháng 3-2020, tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP.HCM khoá IX đã bầu ông Dương Anh Đức làm phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tháng 5-2024, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, phân công, chỉ định ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, làm Bí thư Quận ủy quận 1.

Tháng 7-2025, khi TP.HCM mới vận hành, ông Dương Anh Đức làm Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.