Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM: Hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong không gian phát triển mới

Sáng 25-8, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Dự và chủ trì hội nghị có ông Trần Cẩm Tú , Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Mở đầu phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã tin tưởng, giao cho ông nhiệm vụ mới hết sức nặng nề với sự tin tưởng và kỳ vọng.
Ông cũng gửi lời cảm ơn đến nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên - người cũng vừa nhận nhiệm vụ mới, các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận ông như một người đồng chí, đồng đội.
"Đã 4 năm 3 tháng 21 ngày, tôi lại có cơ hội trở về mảnh đất này để đồng hành với mọi người cùng sự phát triển của TP.HCM. Đây là niềm vui lớn của bản thân, gia đình và có thể với cả những nơi mà tôi từng công tác.
Niềm vui lớn, vinh dự cũng có nhưng suy nghĩ, cảm xúc lớn nhất trong tôi lúc này cũng giống như những lần nhận nhiệm vụ trước, đó là sự trăn trở, lo lắng. Trăn trở vì nhiệm vụ giao cho TP.HCM cực kỳ lớn, lo lắng vì sự kỳ vọng của các lãnh đạo, sự mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân TP, sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không chỉ vì sự tăng trưởng của TP mà còn vì sự phát triển của doanh nghiệp cho dù lớn hay nhỏ" - ông Trần Lưu Quang chia sẻ.
Nhưng điều khiến ông trăn trở và lo lắng nhất là TP.HCM đã, đang và sẽ kết nối với nhau như thế nào để tạo nên sức mạnh. "Mong mỗi người đừng nghĩ mình ở đâu đến. Là người TP.HCM gốc hay đến từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu mà thay vào đó, hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong một chỉnh thể mới, một không gian phát triển mới" - tân Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.
Ông Trần Lưu Quang cũng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Thường trực Ban Bí thư.
Theo ông, các ý kiến đó sẽ được cụ thể hóa trong văn kiện, trong chương trình hành động, trong ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố để thành phố thực hiện được tầm nhìn, khát vọng, mong muốn của tất cả mọi người.
"Chúng tôi mong tiếp tục nhận ý kiến chỉ đạo sâu sát, sự đồng hành, chia sẻ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để TP.HCM cùng cả nước, vì cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thịnh vượng và hạnh phúc" - tân Bí thư Thành ủy TP.HCM nói và bày tỏ tin tưởng, trong một ngày không xa sẽ cùng chia sẻ với kết quả ban đầu của TP.HCM rực rỡ tên vàng.
Để TP.HCM nằm trong top 100 thành phố toàn cầu phát triển thông minh, bền vững
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết ông Trần Lưu Quang là cán bộ đã trải qua nhiều vị trí công tác từ địa phương đến Trung ương. Ông cũng là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, sâu sát với cơ sở, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có những đóng góp quan trọng vào các thành tích kết quả chung của các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Việc ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị giao trọng trách Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với ông.
Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm phong phú trong quá trình công tác, ông Trần Lưu Quang sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ tại TP mang tên Bác Hồ kính yêu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đề nghị TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đưa TP.HCM phát triển hơn nữa.
“Sự quan tâm, tạo điều kiện của trung ương về cơ chế, chính sách, nguồn lực vượt trội và thấy rõ được trách nhiệm đối với cả nước, thành phố cần xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ có giá trị gia tăng cao. Từ đó, để TP trở thành đô thị văn minh hiện đại, trung tâm phát triển đổi mới sáng tạo, năng động hội nhập, gương mẫu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” - ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
Ông tin tưởng TP.HCM tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước, có vị trí nổi trội, quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và nhanh chóng trở thành đô thị ngang tầm các thành phố lớn trên thế giới, trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch của châu Á và điểm đến hấp dẫn của toàn cầu.
Đồng thời, để TP cũng là nơi mà kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển hài hòa, đặc sắc, bền vững và chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong top 100 thành phố toàn cầu phát triển thông minh, bền vững...