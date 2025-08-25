Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM: Hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong không gian phát triển mới 25/08/2025 10:00

(PLO)- Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ ông trăn trở vì sự kỳ vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân thành phố, sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả...

Sáng 25-8, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự và chủ trì hội nghị có ông Trần Cẩm Tú , Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và chúc mừng hai nhân sự là ông Trần Lưu Quang (bìa trái) và ông Nguyễn Văn Nên (bìa phải). Ảnh: THUẬN VĂN

Mở đầu phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã tin tưởng, giao cho ông nhiệm vụ mới hết sức nặng nề với sự tin tưởng và kỳ vọng.

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên - người cũng vừa nhận nhiệm vụ mới, các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận ông như một người đồng chí, đồng đội.

"Đã 4 năm 3 tháng 21 ngày, tôi lại có cơ hội trở về mảnh đất này để đồng hành với mọi người cùng sự phát triển của TP.HCM. Đây là niềm vui lớn của bản thân, gia đình và có thể với cả những nơi mà tôi từng công tác.

Niềm vui lớn, vinh dự cũng có nhưng suy nghĩ, cảm xúc lớn nhất trong tôi lúc này cũng giống như những lần nhận nhiệm vụ trước, đó là sự trăn trở, lo lắng. Trăn trở vì nhiệm vụ giao cho TP.HCM cực kỳ lớn, lo lắng vì sự kỳ vọng của các lãnh đạo, sự mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân TP, sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không chỉ vì sự tăng trưởng của TP mà còn vì sự phát triển của doanh nghiệp cho dù lớn hay nhỏ" - ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

Nhưng điều khiến ông trăn trở và lo lắng nhất là TP.HCM đã, đang và sẽ kết nối với nhau như thế nào để tạo nên sức mạnh. "Mong mỗi người đừng nghĩ mình ở đâu đến. Là người TP.HCM gốc hay đến từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu mà thay vào đó, hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong một chỉnh thể mới, một không gian phát triển mới" - tân Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trăn trở TP.HCM đã, đang và sẽ kết nối với nhau như thế nào để tạo nên sức mạnh. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Trần Lưu Quang cũng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Thường trực Ban Bí thư.

Theo ông, các ý kiến đó sẽ được cụ thể hóa trong văn kiện, trong chương trình hành động, trong ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố để thành phố thực hiện được tầm nhìn, khát vọng, mong muốn của tất cả mọi người.

"Chúng tôi mong tiếp tục nhận ý kiến chỉ đạo sâu sát, sự đồng hành, chia sẻ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để TP.HCM cùng cả nước, vì cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thịnh vượng và hạnh phúc" - tân Bí thư Thành ủy TP.HCM nói và bày tỏ tin tưởng, trong một ngày không xa sẽ cùng chia sẻ với kết quả ban đầu của TP.HCM rực rỡ tên vàng.