Phát biểu tâm huyết, xúc động của ông Nguyễn Văn Nên khi được phục vụ nhân dân TP.HCM 25/08/2025 10:46

(PLO)- Nhận nhiệm vụ mới tại Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng bào TP.HCM. Ông chia sẻ: "Được đồng hành cùng Đảng bộ, phục vụ nhân dân TP.HCM là cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi".

Sáng 25-8, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bộ Chính trị cũng điều động, phân công ông Nguyễn Văn Nên làm ủy viên thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên chào hỏi đại biểu tại buổi công bố sáng nay. Ảnh: THUẬN VĂN

Biết ơn đồng bào, các bậc lão thành, chuyên gia...

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Văn Nên cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương thời gian qua đã quan tâm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ, động viên và có những chia sẻ đầy trách nhiệm, nghĩa tình, giúp TP.HCM có được diện mạo như hôm nay.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM qua các thời kỳ, lãnh đạo các cấp, các tướng lĩnh, sĩ quan, lực lượng vũ trang nhân dân đã nghỉ hưu và đang sinh sống tại TP.HCM.

Ông cảm ơn các văn nghệ sĩ, báo chí TP và Trung ương, doanh nghiệp, các bậc tu hành và bạn bè quốc tế đã luôn sát cánh, đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ, sẻ chia cùng TP.HCM bằng nhiều cách, giúp ông và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM hoàn thành trọng trách trong nhiệm kỳ qua.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang. Ảnh: THUẬN VĂN

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ, TP.HCM đã đi qua một chặng đường đầy thử thách, gian nan, có lúc tưởng chừng không thể qua. "Nhưng chính tinh thần đoàn kết, tình dân tộc nghĩa đồng bào đã giúp TP.HCM vượt qua khó khăn, thử thách đó. Đến nay dù chưa có tổng kết nào đầy đủ nhưng nhân dân đã hiểu; Đảng, Nhà nước đã ghi nhận, đánh giá đúng mức và trao tặng những phần thưởng đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM"- ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận.

"...Tôi mãi khắc ghi"

Nhìn lại chặng đường đã đồng hành cùng TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên tâm sự, khó có thể quên được những ngày tháng cam go, khốc liệt, những ngày tháng để lại nhiều cảm xúc. Ông không thể quên những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí đã từng đồng cam cộng khổ, nhường cơm sẻ áo, nắm chặt tay nhau để vượt qua.

"Có những khoảnh khắc trong đời người không thể nào quên, không phải vì sự huy hoàng mà là vì sự lặng lẽ làm lay động lòng người. Hôm nay tôi đứng đây không phải nói lời chia tay mà gửi lời cảm ơn sâu nặng đến đồng bào, đồng chí.

TP.HCM là nơi tôi từng sống, cống hiến, trăn trở từng ngày. Được đồng hành cùng Đảng bộ, phục vụ nhân dân TP.HCM là cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi"- nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ mới và dành thời gian chia sẻ về cảm xúc khi làm việc tại TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông cũng bộc bạch, dù bản thân nỗ lực hết mình nhưng vẫn còn nhiều điều chưa làm được, nhiều việc còn dang dở và cả những việc chưa hài lòng. Trong đó có những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, thiếu sót. Ông nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, nhận trách nhiệm và tiếp tục bàn giao những gì có thể để những người nối tiếp cố gắng thực hiện.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng TP.HCM đã trải qua nhiệm kỳ không dễ dàng. Đại dịch, đau thương, mất mát cùng với những tác động từ bên ngoài và biến động từ bên trong. Từ những việc cũ phải xử lý dứt khoát đến những đổi mới mang tính cách mạng, đây là những áp lực, thử thách lớn chưa từng có. Chính trong khó khăn, thức thách mới thấy được sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị và người dân TP.HCM, thấy được những con người thầm lặng mà cao cả.

"Đến giờ này, TP.HCM đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục cho cuộc bàn giao, Đại hội Đảng bộ các cấp đã thành công trước thời gian quy định. Dự thảo văn kiện, phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đã được Bộ Chính trị thông qua và đang hoàn thiện. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành"- ông Nguyễn Văn Nên thông tin.

Ông cũng nói thêm, TP.HCM mới sau sắp xếp đã vận hành khá đồng bộ, tương đối suôn sẻ, những khó khăn vướng mắc đã được nhận diện và đang tập trung tháo gỡ. Từ đó, ông bày tỏ sự tin tưởng và chúc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ thành công tốt đẹp, chúc Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới tiếp tục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc trọng trách kỳ 2025-2030.

"Chúc TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tận dụng mọi thời cơ và đổi mới, phát huy ưu điểm, vượt qua thách thức mới, tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn trong chặng đường mới, mãi mãi xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước"- nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM gửi lời chúc.

Ông cũng gửi lời chúc đến ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, được phân công làm trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tiếp tục hoàn thành xuất sắc trên cương vị mới.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ tin tưởng, sau 7 tháng đi thực tế tại TP.HCM để nghiên cứu, nắm bắt toàn diện địa bàn, ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, nghiên cứu chính sách giúp TP.HCM và cả nước, giúp Trung ương thực hiện công cuộc đổi mới thành công...