An Giang thành lập Tiểu ban An ninh mạng do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban 10/04/2026 15:38

Ngày 10-4, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh mạng tỉnh và nghe báo cáo tiến độ thành lập Trung tâm An ninh mạng tỉnh.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Tiểu ban An ninh mạng tỉnh An Giang gồm 21 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng tiểu ban và ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng tiểu ban Thường trực.

Tiểu ban An ninh mạng tỉnh An Giang gồm 21 thành viên, do ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng tiểu ban. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang

Các Phó trưởng tiểu ban gồm: Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh; ông Tống Phước Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo quyết định thành lập, Tiểu ban An ninh mạng tỉnh An Giang là tổ chức phối hợp liên ngành. Cơ quan này giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong công tác bảo đảm an ninh mạng của tỉnh.

Công an tỉnh được giao là cơ quan Thường trực Tiểu ban, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động. Đơn vị này cũng nghiên cứu thành lập Tổ Giúp việc, tham mưu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Công an tỉnh An Giang cũng báo cáo tiến độ thành lập Trung tâm An ninh mạng tỉnh. Tính đến ngày 7-4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Dự kiến trước ngày 15-4, Công an tỉnh sẽ hoàn thành các dự thảo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm an ninh mạng tỉnh An Giang để trình UBND tỉnh.