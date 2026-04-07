Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm an ninh mạng - nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, cấp bách 07/04/2026 14:47

PLO xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác bảo đảm an ninh mạng trong bối cảnh hiện nay, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.

Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" (Kết luận số 18-KL/TW) nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trong đó có an ninh mạng, với quan điểm coi an ninh quốc gia là một động lực phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống tiếp tục tác động, ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng hơn đến môi trường an ninh, phát triển của Việt Nam so với năm 2025.

Trong đó, sự phát triển của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với an ninh quốc gia khi khoa học, công nghệ là phương tiện để các loại hình tội phạm phát triển; các loại tội phạm truyền thống tinh vi hơn; các loại tội phạm mới có xu hướng gia tăng mạnh mẽ (tội phạm lừa đảo qua mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xuyên biên giới, xuyên quốc gia...). Quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân có nhiều rủi ro; an ninh mạng, an ninh thông tin có nhiều thách thức (tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, thông tin sai lệch, tin giả, xuyên tạc, xấu độc...).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Từ thực tiễn thời gian qua, chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu. Ảnh: VGP

1. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bảo đảm an ninh mạng được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 57-CT/TW, Trung ương đã tổ chức cuộc họp chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; đồng chí Tổng Bí thư đã yêu cầu thành lập các Tiểu ban tại tỉnh, thành phố do Bí thư làm Trưởng Tiểu ban; các bộ, ngành phải là người đứng đầu. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng chiến lược về an ninh mạng đã có sự chuyển biến tích cực trong cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp.

Thể chế, cơ chế, chính sách trên lĩnh vực an ninh mạng, an ninh dữ liệu được tập trung hoàn thiện. Năm 2025, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 5 Luật, trong đó đã hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng thành Luật An ninh mạng năm 2025; ban hành 5 Nghị định; hiện đang xây dựng 1 Luật An ninh dữ liệu và 9 Nghị định chuyên ngành trên lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, an ninh hệ thống thông tin trọng yếu được giữ vững (năm 2025, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin trọng yếu trong nước; đấu tranh, xử lý nghiêm các mục tiêu, đối tượng phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng; tiến hành hơn 400 đoàn kiểm tra, đánh giá an ninh mạng tại các bộ, ngành, địa phương; thường trực giám sát, bảo đảm an ninh mạng cho 37 hệ thống của 27 đơn vị).

Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng là một điểm sáng, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), khẳng định cam kết của Việt Nam tham gia dẫn dắt, giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế (năm 2025, Việt Nam đã phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc, Campuchia, Lào triển khai các đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến, triệt phá hàng trăm đường dây, ổ nhóm tội phạm lớn, xuyên quốc gia, góp phần kéo giảm hơn 30% số vụ lừa đảo trực tuyến so với năm 2024).

Các cơ quan liên quan đã thể hiện vai trò dẫn dắt, huy động mọi nguồn lực xã hội trong bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu. Hoạt động bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu được phối hợp chặt chẽ giữa Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ; hình thành Liên minh "Niềm tin số" quy tụ cộng đồng người có uy tín, sức ảnh hưởng lớn tham gia các chiến dịch truyền thông trên không gian số.

Công tác tuyên truyền được triển khai bài bản, đồng bộ, hiệu quả với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sử dụng hiệu quả các phương tiện, hình thức truyền thông, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, hướng tới mọi tầng lớp Nhân dân. Triển khai nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và kỹ năng số về an ninh mạng (Triển khai Chiến dịch "Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến" trên toàn quốc, thu hút hơn 6,1 nghìn điểm trường tham gia, tiếp cận hơn 40 triệu người trên không gian mạng, với trên 1,5 tỉ lượt tương tác; đã tổ chức thành công nhiều cuộc thi, chương trình đào tạo nhằm tìm kiếm tài năng trên lĩnh vực an ninh mạng như "Sinh viên an ninh mạng năm 2025", "AI thực chiến năm 2025"; phong trào "Bình dân học vụ số" đã được lan tỏa mạnh mẽ).

2. Bên cạnh những kết quả cơ bản đã đạt được, một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn tâm lý lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, xem nhẹ các nguy cơ an ninh mạng, "khoán trắng" cho lực lượng chuyên trách; còn tình trạng "nợ tuân thủ" quy định về an ninh mạng.

Tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, quản lý hệ thống an ninh mạng, an ninh dữ liệu chưa được quan tâm đúng mức. Phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ chưa có sự gắn kết chặt chẽ để "giải quyết" những bài toán lớn mang tầm quốc gia, dẫn đến nguồn lực bị phân tán, phân mảnh.

Bố trí kinh phí và nhân lực chất lượng cao chưa tương xứng với vai trò, vị trí, tầm quan trọng của an ninh mạng, an ninh dữ liệu. Chậm đổi mới trang thiết bị và công nghệ khiến khả năng phòng vệ còn hạn chế trước các cuộc tấn công ngày càng tinh vi. Thiếu hụt nhân lực an ninh mạng chất lượng cao đang trở thành một "điểm nghẽn" lớn.

Công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu chưa theo kịp sự phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, việc chủ động dự phòng, ứng phó các cuộc chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin còn hạn chế.

Nhiều tồn tại, hạn chế chưa giải quyết được một cách căn cơ, bài bản, triệt để (lừa đảo qua mạng vẫn còn diễn biến phức tạp, riêng năm 2025 gây thiệt hại khoảng 8 nghìn tỉ đồng; mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân, SIM 'rác', tài khoản ngân hàng không chính chủ, quản lý trung gian thanh toán, dịch vụ tổng đài ảo, nhà mạng không hạ tầng...). Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà cần sự tham gia, đồng hành của tất cả các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị: người dân, doanh nghiệp và sự quyết liệt trong điều hành của cơ quan quản lý.

3. Từ thực tiễn thời gian qua, chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Một là, luôn bám sát sự lãnh đạo toàn diện của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, quản lý nhà nước quyết liệt, xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực an ninh mạng, an ninh dữ liệu; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền phải gương mẫu tổ chức thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo.

Hai là, công tác tổ chức thực hiện, phối hợp, điều phối phải được triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhịp nhàng; kiên quyết loại bỏ tư duy cục bộ; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt; phân công nhiệm vụ phải "6 rõ", gắn với công tác theo dõi, giám sát, đánh giá thường xuyên.

Ba là, lấy sự an toàn của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu quan trọng nhất; mọi giải pháp, quy trình phòng vệ và ứng phó sự cố phải được xây dựng theo hướng khoa học, thân thiện, tạo sự an tâm cho người dân, doanh nghiệp; làm thước đo hiệu quả, củng cố và lan tỏa niềm tin số bền vững trên không gian mạng.

Bốn là, an ninh mạng, an ninh dữ liệu phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, lâu dài; mọi hoạt động trên không gian mạng phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, là điều kiện tiên quyết, không tách rời của tiến trình chuyển đổi số quốc gia; quán triệt sâu sắc phương châm "phòng ngừa từ sớm, bảo vệ từ xa, từ khi chưa xảy ra vụ việc"; song song với công tác tuyên truyền, phải xử lý nghiêm đối với những sai phạm.

Năm là, phải coi trọng công tác truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

4. Năm 2026 được dự báo là năm phát triển mạnh mẽ chưa từng có của trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trên không gian mạng giữa các quốc gia, nhất là tình hình xung đột vũ trang leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới, cho thấy không gian mạng đã trở thành không gian chiến lược với nhiều thách thức, đe dọa chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia.

Trong nước, đây là năm khởi đầu quan trọng bước sang giai đoạn khai thác hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế số, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hai con số thực chất với thể chế đồng bộ, hạ tầng số phát triển và mở ra cơ hội vàng để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tuy nhiên chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như nguy cơ mất an ninh mạng, an ninh dữ liệu và sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao.

Nhiều quốc gia đã sớm nhận diện về chiến tranh mạng, triển khai chiếm lĩnh, giành lợi thế trên không gian mạng, thành lập lực lượng tác chiến, tăng ngân sách. Đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, phải có những nghiên cứu rất nghiêm túc, bài bản, đầu tư thích đáng, chỉ đạo quyết liệt, tư tưởng phải thông, sáng tạo thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ bây giờ, không thể chậm trễ, lấy sản phẩm làm thước đo cụ thể.

Phương châm hành động là: Quán triệt sâu sắc và bám sát tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và của Ban Chỉ đạo, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu, không thể tách rời trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, không thể tách rời mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia.

Chúng ta cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ triển khai theo đầu việc sang quản trị theo kết quả, lấy sản phẩm thực chất và niềm tin của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cao nhất. Trong tổ chức thực hiện, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, phải bảo đảm nguyên tắc "6 rõ", siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn chặt trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, kết hợp hiệu quả giữa tuyên truyền giáo dục với xử lý nghiêm minh.

Phương châm hành động thời gian tới đúc rút với 28 chữ: "Nâng tầm nhận thức - Làm chủ công nghệ - Phòng ngừa từ sớm - Bảo vệ từ xa - Ứng phó hiệu quả - Hiệp đồng chặt chẽ - Giữ vững chủ quyền".

Mục tiêu là: (1) Phải ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm mạng; (2) Bảo vệ vững chắc an ninh mạng; (3) Bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và sự bình yên của nhân dân, đặt công tác bảo đảm an ninh mạng trong tổng thể an ninh quốc gia, phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng 2 con số của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực của cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: VGP

5. Thời gian tới, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây.

Một là, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của an ninh mạng là trọng yếu, thường xuyên, cấp bách trong tình hình hiện nay ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị và trong nhân dân. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị phải làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo, răn đe.

Hai là, kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới cơ sở.

Khẩn trương kiện toàn tổ chức Tiểu ban an ninh mạng các bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 4-2026; thực hiện rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp thống nhất về chế độ thông tin báo cáo, điều phối chỉ huy, tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất, đánh giá, kiểm đếm kết quả, đưa vào hệ thống KPI.

Nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn để đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban. Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho an ninh mạng, an ninh dữ liệu tối thiểu 15% tổng kinh phí triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Xây dựng cơ chế điều phối và hiệp đồng ứng phó an ninh mạng giữa Trung tâm an ninh mạng quốc gia, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, Liên minh Niềm tin số và các trung tâm an ninh mạng của bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp.

Ba là, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu; nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng trong tình hình mới.

Bộ Công an khẩn trương xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật An ninh dữ liệu; trình Chính phủ 09 nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng. Trong đó, riêng đối với Nghị định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng, cần phải thống nhất đây là lực lượng có chế độ chính sách ưu tiên mới thu hút được nhân tài, lực lượng đặc biệt cần phải có cách ứng xử đặc biệt.

Bộ Công an tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đảm bảo điều kiện, nguồn lực thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh dữ liệu. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể, cảnh báo, đánh giá những tác động đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội đối với dữ liệu, dữ liệu cá nhân quan trọng nguy cơ bị chuyển trái phép.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu tổng thể về hình thái chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin trong tình hình mới để tổ chức phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh từ sớm, từ xa, từ đầu, triển khai thường xuyên, liên tục trong mọi trạng thái sẵn sàng.

Các bộ, cơ quan, đơn vị, đặc biệt các địa phương xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc.

Bốn là, triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 57-CT/TW của Ban Bí thư; đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài.

Đẩy mạnh triển khai xây dựng và vận hành một số Trung tâm an ninh mạng cấp quốc gia, cấp vùng, bộ, ngành, địa phương

Bộ Công an khẩn trương nâng cấp, mở rộng Trung tâm an ninh mạng quốc gia; nghiên cứu mô hình Trung tâm an ninh mạng cấp vùng; đề xuất phương án xây dựng Trung tâm an ninh mạng tại một số bộ, ngành, địa phương bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.

Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động xây dựng kịch bản ứng phó đối với các tình huống tấn công mạng có thể xảy ra, nhất là tấn công có chủ đích vào hạ tầng trọng yếu quốc gia như hệ thống ngân hàng, tài chính, năng lượng, viễn thông, giao thông… Định kỳ tổ chức diễn tập an ninh mạng cấp bộ, cấp tỉnh; kết hợp diễn tập kỹ thuật với diễn tập chỉ huy điều hành.

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Về phòng, chống thông tin sai lệch, xấu độc: Triển khai các giải pháp đồng bộ, "đa tầng, đa lớp, đa chiều", chuyển từ "phòng thủ, đối phó" sang "chủ động tấn công, dẫn dắt và hiệp đồng chặt chẽ"; kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh, xử lý nghiêm minh và động viên, khen thưởng kịp thời; kết hợp giữa công nghệ, pháp luật, tuyên truyền và sự tham gia của toàn dân.

Về phòng chống gián điệp mạng, tấn công mạng: Triển khai đồng bộ giải pháp "phòng ngừa từ sớm, bảo vệ từ xa"; xây dựng hệ thống giám sát tự động 24/7 để nhận diện sớm nguy cơ, nhận diện, cảnh báo sớm phương thức, thủ đoạn. Thiết lập và vận hành hiệu quả cơ chế phản ứng nhanh giữa lực lượng chuyên trách, nhà mạng, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia để kịp thời xử lý ngay khi mới phát sinh.

Đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài. Tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng kéo dài, đây là "mắt xích" then chốt để làm trong sạch không gian mạng và cắt đứt nguồn lực của tội phạm. Đây là trách nhiệm chính của các bộ chủ quản trên các lĩnh vực, phải chủ động phát hiện, bịt kín sơ hở, thiếu sót. Yêu cầu Bộ KH&CN chỉ đạo các nhà mạng hoàn thành việc quét sạch SIM 'rác', NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại xử lý, đóng tài khoản ngân hàng không chính chủ, hoàn thành trước ngày 30-6-2026; siết chặt quản lý dịch vụ trung gian thanh toán, tổng đài ảo cùng các nhà mạng không hạ tầng để triệt phá tận gốc các công cụ lừa đảo, tấn công mạng; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị phải chủ động trong công tác bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ an toàn cho nhân dân. TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với TP Đà Nẵng, TP. HCM đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù cho lĩnh vực an ninh mạng, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, bố trí được nguồn lực để phát huy tối đa cơ hội phát triển và lợi thế cạnh tranh.

Năm là, tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, an ninh dữ liệu Việt Nam

Về phát triển nguồn nhân lực: Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tinh nhuệ thông qua các cơ chế đột phá. Gắn kết chặt chẽ yếu tố "chuyên sâu - rộng khắp - thực chiến", trọng tâm là xây dựng các trung tâm đào tạo, nghiên cứu phát triển tầm cỡ quốc gia, quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm huấn luyện an ninh mạng chuyên sâu. Giao Bộ Công an, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo rà soát, đánh giá việc triển khai các Đề án 99, 21 về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin để xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho an ninh mạng trong tình hình mới, liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, an ninh mạng.

Phát triển công nghiệp an ninh mạng nội địa: Đầu tư có trọng điểm vào nghiên cứu và phát triển để hình thành ngành công nghiệp an ninh mạng với phương châm "làm thật, kết quả thật, người dân hưởng thật"; tập trung làm chủ công nghệ nền tảng để sản xuất sản phẩm an ninh mạng đạt chuẩn quốc tế; ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước mua sắm sản phẩm nội địa và triển khai cơ chế "đặt hàng" cụ thể nhằm tạo động lực, mở rộng thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ trong nước phát triển bền vững.

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua "Bình dân học vụ số" để mọi người dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, biết sử dụng công nghệ số và tự bảo vệ mình, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Sáu là, tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu và triển khai Công ước Hà Nội.

Bộ Công an tham mưu Đề án tổng thể đối ngoại an ninh mạng, phát huy tối đa các kênh đối ngoại để huy động nguồn lực và nâng cao vị thế quốc gia; trọng tâm là thực hiện Công ước Hà Nội qua việc nội luật hóa, tăng cường phối hợp liên ngành và sớm trình Chủ tịch nước phê chuẩn; sớm xây dựng, đưa vào hoạt động Trung tâm chống tội phạm mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đưa Việt Nam trở thành điểm kết nối mạnh mẽ của các nỗ lực hợp tác chống tội phạm mạng toàn cầu. Đặc biệt, cần khai thác cơ hội chủ trì APEC năm 2027 để thúc đẩy Sáng kiến "Nền kinh tế an ninh mạng", khẳng định uy tín và vị thế trung tâm an ninh mạng của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta phải theo kịp, tiến cùng, vượt lên và dẫn dắt cuộc chơi.

6. Trước những biến động hiện nay và trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ phải đối mặt với khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Vì thế, việc kịp thời thích ứng, hóa giải thách thức, tận dụng thời cơ trở thành điều kiện tiên quyết để có thể duy trì ổn định, an ninh cho đất nước phát triển.

Trong thời gian tới, bằng sự nỗ lực, quyết tâm và sự chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích, kết quả nổi bật hơn nữa, góp phần xây dựng một niềm tin số, kiến tạo một xã hội số, nền kinh tế số phát triển, góp phần xây dựng đất nước ta giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội.