Nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn 07/04/2026 14:21

(PLO)- Theo các đại biểu, việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đã đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của đất nước, đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, thuận lợi và nhất quán của Đảng.

Sáng 7-4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong phát biểu nhậm chức ngay sau lễ tuyên thệ, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm "Dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn TP Hải Phòng).

Đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, nhất quán của Đảng

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn TP Hải Phòng) nhấn mạnh việc nhất thể hoá hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đã đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của đất nước, đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, thuận lợi và nhất quán của Đảng.

Mặt khác, với việc tinh gọn bộ máy và sự chỉ đạo nhất quán đó, mọi quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng sẽ được Quốc hội thể chế hóa kịp thời, nhanh chóng và được Chính phủ thực hiện quyết liệt, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình mới.

Trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay, đại biểu đoàn Hải Phòng nhìn nhận Việt Nam là nền kinh tế rất mở, có nhiều mối quan hệ ngoại giao và kinh tế với nhiều quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế lớn. Do đó, bất kỳ sự biến động nào của kinh tế thế giới cũng tác động đến Việt Nam.

“Trong thời kỳ mới, tôi cho rằng chúng ta phải hành động quyết liệt, hiệu quả và nhanh chóng hơn” – bà Nga nhấn mạnh.

Với quan điểm “Dân là gốc”, bà Việt Nga cho rằng trong mọi hành động của Chính phủ, của Đảng, của Quốc hội luôn luôn hướng tới lợi ích cao nhất của nhân dân. Bà khẳng định đây là tư tưởng xuyên suốt trong cả chiều dài lịch sử Việt Nam. “Tư tưởng lấy dân là gốc, là trung tâm nằm trong quan điểm trị quốc xuyên suốt từ thời phong kiến, qua các thời kỳ lịch sử và bây giờ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã làm sâu sắc hơn vấn đề này” – bà Nga nói thêm.

Trong giai đoạn này, Chính phủ mới, Quốc hội mới cùng bộ máy mới, chúng ta không được để đất nước mất cơ hội, không để người dân phải chịu thiệt thòi. Chính điều đấy là phương châm hành động cao nhất của Chính phủ và Quốc hội. Đây cũng là mong mỏi lớn nhất của người dân nói chung trên cả nước.

“Tôi cho rằng tư tưởng sắc bén đó sẽ là kim chỉ nam cho một nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ hành động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tập trung hơn vì lợi ích cao nhất của nhân dân cũng là lợi ích cao nhất của cả dân tộc” – bà nói.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga chia sẻ cử tri đặt kỳ vọng rất lớn về bộ máy của Quốc hội và Chính phủ trong nhiệm kỳ mới. Người dân kỳ vọng bộ máy của Chính phủ được bầu ra không chỉ đủ về số lượng, tinh gọn về tổ chức mà còn đảm bảo đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới với nhiều khó khăn, thách thức.

Đối với Quốc hội, đại biểu cũng như cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng sẽ hoạt động ngày một chuyên nghiệp hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn. “Thước đo hoạt động của Quốc hội chính là chất lượng xây dựng chính sách, hiệu quả của giám sát tối cao” – đại biểu Nga nói và cho biết người dân mong muốn phản ứng chính sách của Quốc hội sẽ nhanh chóng hơn, đặc biệt là trong công tác xây dựng luật pháp.

Theo bà, việc xây dựng luật pháp không chỉ đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống mà còn phải có giá trị sử dụng lâu dài; công tác lập pháp phải đi trước một bước và góp phần kiến tạo đất nước chứ không đơn thuần là để quản lý những gì đã có.

Đối với Chính phủ, nữ đại biểu cho biết cử tri kỳ vọng với bộ máy mới được tinh gọn Chính phủ cũng sẽ hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả và quyết liệt hơn nữa. Qua đó, góp phần đưa cuộc sống của nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ trong bài phát biểu nhậm chức.

“Đó là không thể để đất nước mất cơ hội, không thể để đất nước tụt hậu và cũng không thể để Nhân dân mất cơ hội” – bà Nga dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cho rằng đó là mục tiêu cao nhất, tôn chỉ cao nhất cho Quốc hội hành động, Chính phủ hành động và cũng là mong mỏi, kỳ vọng của Nhân dân.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM).

Tất cả đều hướng tới lợi ích của Nhân dân

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) cũng bày tỏ niềm vui, xúc động khi được chứng kiến lời tuyên thệ nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trong lời tuyên thệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thể hiện nhất quán đường lối lãnh đạo của Đảng và kiên định mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV. Đó là tiếp tục xây dựng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hòa bình, độc lập, phồn thịnh, văn minh, hạnh phúc.

“Nhưng trên tất cả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều hướng tới lợi ích của Nhân dân, làm sao để Nhân dân được thụ hưởng những thành quả phát triển của đất nước” – đại biểu Trần Hoàng Ngân nói và nhấn mạnh đây là thông điệp hết sức là mạnh mẽ, thể hiện nhất quán trong kiên định mục tiêu phát triển đất nước.

Theo đại biểu Ngân, việc Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽ giúp cho công tác đối ngoại, lãnh đạo, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng được thống nhất, tạo sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn dân tộc.

Đáng chú ý, Nghị quyết Đại hội XIV cũng như trong phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Do vậy, ông Ngân nhìn nhận thời gian tới công việc quan trọng nhất vẫn là hoàn thiện thể chế.

“Trong ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực thì đột phá về thể chế là quan trọng nhất. Quốc hội khóa XV trong công tác làm luật đã rất chú trọng, quan tâm giải quyết ‘điểm nghẽn của điểm nghẽn’ này” – ông Ngân nói và nhìn nhận nhờ vậy kinh tế của nước ta trong quý I-2026 có mức tăng trưởng rất cao trong nhiều năm qua với mức 7,83%.

Từ thực tiễn đó, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, Quốc hội khóa XVI cần tiếp tục xây dựng thể chế theo hướng đồng bộ, ổn định, minh bạch, dễ hiểu và dễ thực thi. Khi thể chế trở thành công cụ, lợi thế cạnh tranh quốc gia sẽ góp phần vào kiến tạo sự phát triển. “Tôi tin rằng thể chế sẽ đóng góp rất lớn vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của nước ta trong kỷ nguyên mới” – đại biểu đoàn TP.HCM bày tỏ.