Kỳ họp thứ nhất đặt tầm nhìn cho cả nhiệm kỳ 5 năm của Quốc hội 07/04/2026 09:36

(PLO)- Đại biểu nhìn nhận Quốc hội và Chính phủ luôn đồng hành, sát sao nhằm kịp thời xem xét, sửa đổi, ban hành các luật, không để tạo ra độ trễ trong thực tiễn.

Ngày 6-4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đã bày tỏ tin tưởng vào 500 đại biểu đại diện cho cử tri của cả nước, nhiệm kỳ Quốc hội lần này sẽ hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp hơn, đáp ứng niềm tin của cử tri, nhân dân.

Đại biểu Bùi Hoài Sơn (đoàn TP Hà Nội).

Pháp luật mở đường cho cái mới

Đại biểu Bùi Hoài Sơn (đoàn TP Hà Nội) nhìn nhận Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là sự khởi đầu và mang theo rất nhiều kỳ vọng, nhất là sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại giang sơn. Bên cạnh công tác nhân sự thì việc xây dựng thể chế, luật pháp cũng là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng.

Để đạt được hai mục tiêu 100 năm mà Đại hội XIV đã đề ra, điều cần thiết là phải có một đường ray thể chế thuận lợi, thông thoáng. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc kỳ họp rằng “pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai; Luật không chỉ “mở đường” mà còn phải “sửa đường””.

“Chúng ta cần xây dựng luật pháp khả thi, kiến tạo, đủ rộng và bao quát được những vấn đề lớn nhằm tạo điều kiện cho đất nước phát triển mạnh mẽ” - đại biểu Sơn nói thêm.

Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, Quốc hội khóa XV đã sửa đổi rất nhiều luật nhằm giải quyết những nhu cầu cấp bách của thực tiễn. Và tại kỳ họp đầu tiên của khóa mới này, công tác lập pháp tiếp tục được chú trọng, góp phần đáp ứng kỳ vọng của cử tri cả nước, tạo ra những đường băng để đất nước cất cánh.

“Kỳ họp không chỉ bàn thảo những câu chuyện trong năm hay là ngắn hạn mà đặt ra một tầm nhìn năm năm cho cả nhiệm kỳ Quốc hội” – ông Sơn nói và nhấn mạnh bằng những hành động cụ thể, chúng ta sẽ sớm đạt được các mục tiêu tăng trưởng hai con số, hai mục tiêu 100 năm…

“Cử tri, nhân dân và các đại biểu Quốc hội đánh giá rất cao những quyết tâm, kế hoạch cụ thể đã đề ra. Từ đó, tạo niềm tin lớn vào việc triển khai thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI” - đại biểu Bùi Hoài Sơn chia sẻ.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn TP Hải Phòng).

Kỳ họp đặt nền móng cho hoạt động của cả nhiệm kỳ

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn TP Hải Phòng) chia sẻ sự xúc động và đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của Quốc hội. Theo bà, đây là kỳ họp đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội và Chính phủ trong cả nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét và quyết định vấn đề nhân sự cấp cao, giúp đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, xuyên suốt và hiệu quả của bộ máy Nhà nước. Song song đó, kỳ họp cũng xem xét các dự án luật và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

“Đây là một khởi đầu mới mẻ và dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng ta sẽ nỗ lực để vượt qua” – bà Nga nói.

Theo nữ đại biểu, Kỳ họp thứ nhất diễn ra ngay sau thành công của Đại hội XIV. Do đó, nhiệm kỳ này sẽ tập trung thể chế hóa kịp thời, sâu sắc các đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV. Trước thời cơ mới và vận hội mới của đất nước, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định rất nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh hội nhập sâu rộng với quốc tế, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh mới, đại biểu Nga cho rằng mọi công tác của Quốc hội từ lập pháp, giám sát đến quyết định các vấn đề trọng đại đều phải có những đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng khoa học hơn, hiện đại hơn, dân chủ hơn và nhanh nhạy hơn.

Điểm đặc biệt của kỳ họp, theo bà Nga, bên cạnh công tác nhân sự thì công tác lập pháp cũng được tiến hành đồng thời. Điều này chứng minh hoạt động của Quốc hội không phân chia nhiệm kỳ, công tác hoàn thiện thể chế diễn ra liên tục nhằm đáp ứng thực tiễn đời sống.

“Quốc hội đã rất nhanh nhạy và kịp thời, ngay cả các đại biểu Quốc hội lần đầu tham gia nghị trường cũng bắt tay ngay vào nghiên cứu, tham gia vào công tác lập pháp” – nữ đại biểu nhìn nhận.

Ngoài ra, việc này cũng thể hiện sự đồng hành, sát sao giữa Quốc hội và Chính phủ, không có độ trễ trong xem xét, sửa đổi, ban hành các luật nhằm kịp thời điều chỉnh các lĩnh vực trong đời sống xã hội. “Một Quốc hội thực sự hành động với tinh thần quyết liệt, khẩn trương” – bà nói.

Về bộ máy lãnh đạo mới, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho biết không chỉ bà mà tất cả các đại biểu, cử tri và nhân dân cả nước đều rất kỳ vọng vào một bộ máy mới có đủ năng lực, tự tin và quyết tâm. “Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, một bộ máy vững vàng sẽ giúp Việt Nam vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra” – đại biểu Việt Nga chia sẻ.

Đại biểu Chu Mạnh Hùng (đoàn Tây Ninh).

Hoàn thiện thể chế vừa là động lực, vừa là nền tảng

Lần đầu tham gia nghị trường Quốc hội, đại biểu Chu Mạnh Hùng (đoàn Tây Ninh) cho biết ông cảm nhận rõ không khí trang trọng, tinh thần trách nhiệm tại phiên khai mạc.

Theo đại biểu, trong phát biểu khai mạc kỳ họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với bốn nhiệm vụ lớn. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế và coi đây vừa là động lực, vừa là nền tảng cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

“Chúng ta đang hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước cùng mục tiêu tăng trưởng cao hai con số, việc xây dựng thế chế đồng bộ, khả thi, kiến tạo phát triển càng đóng vai trò quan trọng” – theo ông Hùng.

Đại biểu đoàn Tây Ninh cũng nhấn mạnh bên cạnh hoàn thiện thể chế, cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám hành động vì lợi ích chung. “Những cán bộ dám nghĩ, dám làm cần được sự ủng hộ của người dân và sự bảo vệ của luật pháp. Có như vậy, họ mới có thể đảm đương chức trách trong giai đoạn mới vốn hết sức nặng nề” – ông Hùng nói.

Về tổ chức bộ máy, đại biểu Chu Mạnh Hùng cho rằng việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ 1-7-2025 là bước đi quan trọng, tạo động lực phát triển cho các địa phương. Tuy nhiên, ông Hùng cũng kiến nghị Trung ương cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn để các địa phương có sự chủ động, linh hoạt trong các quyết sách, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đánh giá về kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, ông Hùng cho rằng đây là kỳ họp mang tính quyết định, không chỉ về nhân sự bộ máy lãnh đạo cấp cao mà còn về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ năm năm 2026-2031.

“Các quyết sách tại kỳ họp sẽ tạo nền tảng và mang tính định hướng cho sự phát triển của đất nước” – ông nói và bày tỏ tin tưởng rằng kết quả của kỳ họp sẽ tạo tiền đề để Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ.